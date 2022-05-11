Sofa Hotel ‘Stay’in oldu

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Nişantaşı’nın göbeğindeki Sofa Hotel, bir süre önce bina sahipleri arasındaki çıkan hukuksal sorunlar nedeniyle kapanmıştı. Hatta binaya otel yerine bir sağlık merkezinin açılacağı yazılmıştı.

İşin doğrusunu her zamanki gibi yine benden öğrenin!

Bir zamanlar Ali Güreli’nin işlettiği otel, yeniden otel olarak açılıyor. Çünkü binayı, Muzaffer Yıldırım’ın başında olduğu The Stay Grubu satın aldı.

İki yıl önce Bebek Oteli’ni alıp yenileyerek büyük sükse yapan grup, şimdi de Teşvikiye Caddesi’ne kendi gustosunu taşıyacak.

The Stay Boulevard Nişantaşı adıyla hizmete girecek olan otel, 19 Mayıs’ta kapılarını açacak.

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Herkesin merak ettiği o sorunun yanıtını da vereyim: Otelin en üst katında yer alan Frankie ne olacak?

Kaya Demirer’in işlettiği mekan, ne yazık ki bu görkemli yerine veda etti.

Onun yerine The Stay Grubu, İtalya’dan yeni bir restoran getiriyor…

Kimi buruk, kimi coşkuyla kutladı

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, Anneler Günü’nde annesi Ayten Doğandemir’i Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürdü. Annesi futbolu çok sevdiği için farklı bir hediyeyle onu mutlu etti.

Eda Taşpınar ise Anneler Günü’nü buruk kutladı. Annesi Suzan Yontunç’u 2019 yılında kaybeden Taşpınar, anneannesi ile birlikte Bozcaada’da annesini andı. Babaannesiyle birlikte sahilde taşlardan kalp ve kule yapan Taşpınar, annesine hitaben “Olduğum kişi olmama izin verdiğin için teşekkürler” notunu düştü.

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Derin Mermerci, Anneler Günü’nü ikiz kızları Lal ve Mina ile birlikte kutladı. Çiçek yağmuruna tutulan Mermerci, kızıyla anlarını “Her zaman çağdaş, merhametli, yardımsever, eğitimli, vefalı, doğayı seven sayan güçlü ve kendine yeten kızlar olacağımıza ant içeriz. Bizim de mottomuz bu” notuyla paylaştı.

İş dünyasının ünlü ismi Ümit Boyner, annesi Ayla Yörükoğlu’nu geçtiğimiz ağustos ayında kaybetmişti. Boyner, annesiyle babasının siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, altına şu notu düştü: “Annemsiz ilk Anneler Günü… Buluşmuşlardır babamla inşallah. Annelerin, kendini anne gibi hissedenlerin, ihtiyacı olanlara şefkatle annelik yapanların Anneler Günü kutlu olsun…”

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Gülden Büyükuçak da annesini, kızı Yasemin Dormen ile birlikte ziyaret etti. Birlikte pasta kesen ailenin neşesi yerindeydi.

Cemiyetin ünlü ismi Şebnem Çapa, bu kez Anneler Günü’nü annesinden uzakta kutladı. Kardeşi Çiğdem Kayalı ile birlikte anneleriyle bir pozunu paylaşan Çapa, “Canım annem, hepimizin en kıymetlisi, nefesim” notunu düştü.

Türk öğrenciler Londra yolcusu

Tarabya İngiliz Okulları, dünyanın en iyi ilk 49 üniversitesinin oluşturduğu Üniversiteler Birliği Konsorsiyumu (NCUK-The University Consortium) ile iş birliği anlaşması yaptı. Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin, okulun Yeniköy Kampüsü’nde konsorsiyum üyelerini bir panelde ağırladı. ‘Çalkantılı Zamanlarda Eğitimin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Zorluklar’ başlıklı panelin çok başarılı geçtiğini belirten Gültekin, Lordlar Kamarası Üyesi Lord Mohamed Sheikh’in davetlisi olarak 13 Mayıs’ta Londra’ya gideceklerini söyledi. Mehmet Gültekin ve 15 öğrenci, Lordlar Kamarası’nı ziyaret edecek, hatta üç Türk öğrenci parlamentoda kürsüye hitap konuşması yapacak.

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