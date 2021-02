Snoop Dogg Yıldız Tilbe paylaşımıyla gündemde - Snoop Dogg kimdir?

Calvin Cordozar Broadus veya bilinen sahne adıyla Snoop Doggy Dogg, Snoop Dogg veya Snoop Lion, Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı, albüm yapımcısı ve oyuncu olarak sıfatlarıyla tanınmaktadır.

Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınmaktadır. Snoop Dogg, lisedeyken Crips çetesinin bir üyesiydi ve mezun olduktan kısa süre sonra kokain bulundurmak suçundan tutuklandı ve üç yıl hapis yattı. 1992 yılında müzik kariyerine başlayan Snoop Dogg; Dr. Dre'nin ilk stüdyo albümü The Chronic'teki birkaç şarkıda Dre'ye eşlik etti. Snoop'un solo albümü Doggystyle, 1993 yılında Death Row Records etiketiyle yayımlandı. Doggystyle, dört kez platin plak kazandı ve "Who Am I (What's My Name?)" ve "Gin & Juice" gibi hit singlelar piyasaya çıktı.

Phillip Woldemariam'ın 1993'te ölümüyle ilgili suçlamalardan 1996'da aklandı. Tha Doggfather adını taşıyan 1996 çıkışlı ikinci albümü, 1998'den 2001'e kadar üç albüm yayımlayacağı No Limit Records ile anlaşmadan önce Death Row etiketiyle çıkardığı son albümü oldu. Snoop, 2002'de Paid tha Cost to Be da Boss albümü için Capitol Records ile anlaşma imzaladı ve 2004'te sonraki üç albümü için Geffen Records şirketine katıldı. Snoop, kuzeni Nate Dogg ve rapçi Warren G ile birlikte 213 adında bir grup kurdu ve 2004'te bir albüm çıkardılar. 2009 yılında Nation of Islam'a üye olduğu açıklandı. 1 Mart 2009'da, Nation of Islam'ın yıllık Saviours' Day bayramı etkinliğine katıldı ve Louis Farrakhan'ı methetti. Snoop, organizasyona 1000 dolar bağışladı. 2012'de yaptığı Jamaika seyahati sonrası, Rastafari hareketine katıldığını açıkladı. Yeni sahne adı Snoop Lion'ı kullanarak, Reincarnated adında bir reggae albümü ve Jamaika deneyimini anlatan bir belgesel yayınladı.

Müziğin dışında, Snoop Dogg çeşitli film ve dizilerde rol aldı ve çeşitli televizyon programları sundu: Doggy Fizzle Televizzle, Snoop Dogg's Father Hood ve Dogg After Dark. Ayrıca, Pittsburgh Steelers adlı Amerikan futbolu takımının koçluğunu yapmaktadır. Yaşadığı bazı yasal sorunlar nedeniyle Avustralya ve İngiltere'de yasaklıdır.