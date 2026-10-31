Skandalın çamuru onlara da sıçradı: Siz de biliyordunuz, ama sustunuz!

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Bu kez ön planda, aslında aileyle kan bağı olmayan dışarıdan biri var. Ama yine de duruma bakıldığında o kadar da dışarıdan sayılmaz.

Ailenin üzerinde skandal bulutları dolaştıran bu kişi Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın babası Thomas Markle Sr.

Artık herkesin gayet iyi bildiği gibi baba Markle, çocuk istismarıyla suçlanıyor.

Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Thomas Markle Jr'ın ihbarı sonucu ortaya çıkan bu durum çoktan kamuoyuna yansıdı.

Onun öncesinde de Markle Sr'ın eski karısının polise gönderdiği yedi sayfalık bir mektupta da aynı iddialar yer alıyordu.

İddialara göre Thomas Markle Sr'ın Filipinler'deki evinde çok sayıda çocuk istismarı görseli bulundu.

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İşte bu durum da en çok Meghan Markle'ı etkiledi...

Daha geçen ağustos ayında, altı yıl sonra kocası Harry ve çocukları Archie ile Lilibet'i de alıp İngiltere'ye dönen Markle, yeni hayatına adım atmışken başına şimdi de bu geldi.

Üstelik İngiliz kraliyet ailesinin bu konuda Meghan Markle'a yardım eli uzatma gibi bir niyeti de planı da yok.

Diğer yandan Londra Metropolitan Polisi'nin de Thomas Markle Sr hakkındaki bu iddiaları 2019 yılından bu yana bildiği de ortaya çıktı.

Baba Markle'ın çocuk istismarı iddialarını içeren mektup da eski karısı Roslyn Loveless tarafından polise gönderildi.

Oğlu Thomas Markle Jr' da babasıyla ilgili bu iddiaları İngiliz basınına dillendirdi.

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Polis yetkilileri kendilerine ulaşan bu mektup hakkında İngiliz kraliyet ailesini de bilgilendirdi.

Sonunda bu skandalın ucu dönüp dolaştı ve Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'a da dokundu.

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada "Zaten kraliyet ailesinin bu mektuptan haberdar olmaması düşünülemez" dedi.

Yine aynı kaynak bu mektupla ilgili olarak sadece Prens Harry ve Meghan Markle'ın bilgilendirilmiş olamayacağını savundu.

Kaynak "İddiaları Buckingham'a bildirmek polisin göreviydi ve büyük olasılıkla bunu yapmışlardır" diye sürdürdü sözlerini.

Elbette bu durumun bildirildiği aile üyeleri arasında Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın yanı sıra, hiyerarşik olarak üst düzeyde bulunan Kate Middleton ile William'ın da haberi vardı.

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Londra Metropolitan Polisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu mektubun Ocak 2019’da Sussex Dükü ve Düşesi’nin ofisine iletildiğini doğruladı. Ancak söz konusu mektubun başka hiçbir polis birimine gönderilmediği de doğrulanan bilgiler arasında.