Skandal prens her şeyini kaybetti ama ‘bedava’ hayatı devam edecek… Kraldan kardeşine konut ve maaş müjdesi!

Kral Charles’ın küçük erkek kardeşi, ailenin bir zamanlar Prens Andrew olarak bilinen üyesi artık bir soyluluk unvanına sahip değil ve adı artık sadece Andrew Mountbatten Windsor olarak anılacak.

SKANDAL GÜNLERDİR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kraliçe Elizabeth’in yıllarca üçüncü çocuğu olan Andrew’dan hiç saklamadan en sevdiği çocuğu olarak bahsetmiş, tahta çıkma şansı hiçbir zaman olmayan Andrew da dünyaya gelirken sahip olduğu şansı uzun seneler boyunca sonuna kadar kullanmıştı.

Pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yakın dostu olan ve onun mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel tacizle suçladığı Andrew'nun "Prens" unvanı resmen kaldırıldı.

Bu hamleyle birlikte Andrew yıllarca yaşadığı kraliyet konutu Royal Lodge'dan da çıkarıldı. Soyluluk unvanlarını ve kraliyetin ona sağladığı her türlü ayrıcalığı kaybeden Andrew yüzyıllardır bu ünlü aileye en büyük utançları yaşatan isim olarak da tarihe geçti.





HER ŞEYİNİ KAYBETTİ AMA SONUÇTA YİNE O KÂRLI ÇIKTI

Tüm bunlara rağmen Andrew Mountbatten Windsor yine de Kral olan ağabeyi Charles’ın koruması altında yaşamaya devam edecek.

Saraydan gelen sonra haberlere ve İngiliz basınına göre Andrew’a bir maaş bağlanacak ve hayatının geri kalanında bir başka kraliyet konutunda kalacak…





BİR MİKTAR TOPLU PARA, RAHAT BİR EV VE YÜKLÜ BİR MAAŞ…

Haberlere göre Andrew, Kral Charles’tan "yer değiştirme tazminatı" adı altında bir toplu para ve yıllık bir maaş da alacak. Guardian gazetesinin haberine göre Andrew, Windsor'dan Norfolk, Sandringham'daki özel bir konuta taşınması için tek seferlik bir ödeme alacak ve ardından "sıradan bir vatandaş olarak yeni hayatında aşırı harcama yapmasını" önlemek için düzenli bir maaş alacak.

Gazete, Kral Charles tarafından özel olarak finanse edilen yıllık ödemenin, yıllık 20.000 sterlinlik donanma emekli maaşının birkaç katına değer olacağını da ekliyor.





ARTIK VERGİLERLE DEĞİL KRAL AĞABEYİNİN SERVETİYLE RAHAT BİR YAŞAM SÜRECEK

Andrew’nun yerleştirileceği Sandringham’daki konutun da gözden uzak olması için özel olarak seçildiğini söyledi. Sandringham’daki kraliyet mülkleri İngiliz vatandaşlarından toplanan vergilerle sahip olunan değil, ailenin özel servetiyle edindiği, sadece onlara ait yerleşimler.

Böylece Andrew’nun bunca yıldır halktan toplanan vergilerle finanse edilen kraliyet maaşları alması ya da konutlarda yaşamasının yarattığı tepkinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Charles kardeşine sağlayacağı ev ve maaşı böylelikle kendi cebinden karşılamış olacak.

ANNESİ OĞLUNU GERİ ÇEKTİ AMA BU HAMLEYİ YAPMAYA GÖNLÜ ELVERMEDİ

Aslında Andrew 2022’de, annesi Kraliçe Elizabeth henüz sağ iken York Dükü unvanından kendisi vazgeçmiş ve yine kendi kendine geri plana çekilmişti. Andrew’nun Jeffrey Epstein’la bağlantısı biliniyor ve Virginia Giuffre'nin cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları o yıllardan beri ailenin başını ağrıtıyordu.

Elizabeth kişisel servetinden büyük miktarda bir ödeme yapıp, mahkemenin kapanmasını sağlamış ve bu yüksek tazminatla oğlunun yargılanmasını önlemişti. Andrew da bunun karşılığında kendini geri çekip çok göz önünde olmamaya çalışmıştı.

WILLIAM BASKI YAPTI, CHARLES EN SONUNDA HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Ancak kraliyet bütçesi ve bu aile için yapılan harcamalar zaten göze batarken suçluluğu herkes tarafından bilinen prensin hayatına rahatça devam etmesi herkeste büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Kral Charles en sonunda, biraz da kendisinden sonra tahta çıkacak oğlu William’ın baskısıyla en sonunda kardeşini cezalandırmak için “gerçekten” yola çıktı ve sonunda ailenin üzerine sürülen lekeyi bu son hamlelerle bir nebze olsun temizlemeye çalıştı…