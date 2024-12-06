Skandal aşktan doğan ilk çocuktu... Mutlu ailesine bir buçuk yılda ikinci bebek geldi

Haberin Devamı

İşte bundan yıllar önce böyle bir skandal aşkın ilk meyvesi olarak doğdu. Dünya, yıllarca doğuştan prenses olan annesiyle onun korumasıyken aşığı olan babasını konuştu durdu.

Evlenmeleri kesinlikle yasak olan annesi ve babası onu nikahtan önce dünyaya getirdiler. Babası ne kadar karşı çıksa da prenses annesi bir çocuk daha doğurdu...

Sonunda babadan izin çıktı ve annesi korumasıyla evlendi. Ama sadece bir yıl sonra aralarına ihanet girdi ve annesiyle babası boşandı.

Aradan yıllar geçti... O skandal aşkın ilk meyvesi büyüdü ve kendi yuvasını kurdu. Ama mensup olduğu ailenin tam tersine öyle sakin bir hayat yaşıyor ki gerekmediği zamanlarda ortada bile görünmüyor. İşte o genç adamla karısından bir buçuk yıl arayla ikinci mutlu haber geldi... Bir bebekleri daha oldu.

Haberin Devamı

ARDI ARDINA İKİ KIZLARI OLDU

Böyle uzun uzun anlattığımız bu genç adam Avrupa'nın kendisi küçük, olayları büyük ülkesi Monako Prensliği'ni yöneten ailenin üyelerinden biri.

Bir zamanların Hollywood yıldızıyken Prens Rainier ile evlenip gerçek bir prenses olan Grace Kelly'nin torunu Louis Ducruet bu genç adam.

Yüz yıllardır üzerinde kara bulutlar dolaşan ailenin huzurlu üyelerinden biri olan Louis ile karısı Marie 2019 yılından bu yana evliliklerini sürdürüyor.

Geçen yıl kızları Victoire'ı kucaklarına alan çift şimdi de ikinci bebekleri Constance'ın doğumunu müjdeledi. Kısacası Louis ile Marie ailelerini bir buçuk yılda biraz daha büyüttü.

Gözden Kaçmasın Bir yastıkta 25 yıl geçti... Hediyesi dört güzel çocuk oldu Haberi görüntüle

AİLE BİRAZ DAHA BÜYÜDÜ

Çift, mutlu haberi sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Yeni doğan kızlarının küçücük ayağının fotoğrafını paylaşa Ducruet çifti "Küçük Constance'ımızın doğumuyla ailemiz büyüyor" diye yazdı.

Aynı paylaşımda geçen yıl dünyaya gelen büyük kızlarının da bebek yatağına uzanan ellerinin görüntüsünü paylaşıp "Biri onunla tanışmak için çok sabırsız" notunu da ekledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Efsane oyuncu hayatının sonbaharında yapayalnız kaldı... İki kelime edecek birine maaş vermeye hazır Haberi görüntüle

Çiftin büyük kızı Victoire geçen yıl nisan ayında doğmuştu.





Bu yıl da bir kardeşi doğdu ve küçük yaşında abla oldu.





ANNE VE BABASININ AŞKI BÜYÜK SKANDAL OLMUŞTU

1982 yılında 52 yaşındayken bir trafik kazasında hayata veda eden Grace Kelly ile Prens Rainier'in torunu olan Louis, çiftin en haşarı çocuğu olarak bilinen Prenses Stephanie ile bir zamanlar koruması olan eski kocası Daniel Ducruet'nin iki çocuğundan biri.

Louis, karısı Marie ile 2011 yılında üniversitede okurken tanıştı. Birlikteliklerini 2019 yılında evlenerek pekiştirdiler.

Haberin Devamı

Louis'nin annesi Stephanie ile babası Daniel'ın aşkı 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vurdu. Bunun nedeni de babasının, annesiyle tanıştığında onun koruması olmasıydı. Ki bu aşk döneminde büyük skandal yaratmıştı.

Stephanie'nin babası, dönemin Monaco Prensi Rainier, kızının korumasıyla evlenmesine izin vermedi. Ama Stepnanie, önce Louis'yi sonra da kızı Pauline'i dünyaya getirince artık yapabileceği bir şey kalmadı. Stephanie ile Daniel evlendi. Fakat evlilik bir yıl sürdü. Çünkü kocası, Stephanie'yi aldattı.

Ailenin orta yaş kuşakları hayatlarını hareketli bir şekilde yaşarken gençler, hayatlarının baharında evlenip yuvalarını kuruyorlar. Çok da fazla göz önüne çıkmadan yaşayıp gidiyorlar.

Haberin Devamı

LANETLİ AİLE DENİLMESİNİN BİR NEDENİ VAR

Monako Prensliği ailesine neden "Lanetli" denildiğine gelirsek... Bunun da elbette bir öyküsü var... Onu da bin hatırlayalım. Rivayet o ki, Monaco'yu yöneten Grimaldi ailesi, 13'üncü yüzyılda gücünün zirvesine ulaşmıştı. Ama o dönemden sonra aile için işlerin tersine dönmesine neden olduğu düşünülen korkunç bir olay gerçekleşti. Büyücü olduğu ileri sürülen bir Flaman kadın, nüfuzlu Grimaldi ailesinden bir üyenin tecavüzüne uğradı. Kadın öylesine sarsıldı ki canına kıymaya karar verdi. Ama bundan önce de yine rivayete göre aileyi lanetledi. Flaman kadın, "Bir Grimaldi, evliliğinde asla gerçek mutluluğu bulamayacak" öngörüsünde bulundu. Birçoklarına göre onun laneti buydu. O zamandan bu yana yaşanan olaylar, Grimaldiler'in yüzyıllar boyunca "lanetli aile" olarak anılmasına neden oldu. Kimi zaman "Acaba o kadının laneti gerçekten tuttu mu?" sorusunu akıllara getiren trajik olaylar yaşadı aile üyeleri.





Louis'nin anneannesi Grace Kelly, tarihin en güzel kadınlarından biri olarak hafızalara kazındı.





Genç çift, 2019 yılında evlendi.