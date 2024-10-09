‘Size böyle bir haber vereceğime hiç inanamazdım’ Ünlü oyuncu kansere yakalandığını açıkladı

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Dün yaptığı Instagram paylaşımıyla geçen yıldan beri yaşadığı zorlu kanser mücadelesini anlatan Jenna Fischer “Böyle bir duyuru yapacağını asla düşünmeyen” dedi.

50 yaşındaki ünlü oyuncu takipçilerine Aralık 2023'te 1. evre üçlü meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu.

KANSER SAVAŞINI ZORLU BİR MÜCADELEYLE KAZANDI

“Ameliyat, kemoterapi ve radyasyonu tamamladıktan sonra artık kansersizim” diye not düşen Jenna Fischer bu paylaşımı kendisi gibi kanserle mücadele eden diğer hastalara ilham ve umut olmak istediği için yaptığını da belirtti.

Elinde bir kahve kupası tutarken gülümsediğini gösteren bir fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapan ünlü oyuncu takipçilerine “Bu haberle birlikte mutlu ve sağlıklı görünen bir fotoğrafım olsun istedim” dedi.

Office dizisinin sevilen oyuncusu Jenna Fischer meme kanserine yakalandığını ve son bir yıldır hastalığı yenmek için verdiği büyük mücadeleyi ilk kez paylaştı

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Jenna Fischer “Office” dizisindeki rol arkadaşı ve gerçek hayattaki de en yakın arkadaşı olan Angela Kinsey'in kocası Josh Snyder'a bu fotoğrafı çektiği için çok teşekkür ederim” diye ekledi.

“Bu, bu zorlu yolculuk sırasında bana gösterdikleri ilginin sadece bir örneği” diyen Jenna Fischer 14 yıllık eşi Lee Kirk, 13 yaşındaki oğlu Weston ve 10 yaşındaki kızı Harper’ın kanser savaşında kendisine büyük bir destek verdiğini anlattı.

Fischer'a en büyük destek ise dizideki rol arkadaşı ve gerçek hayattaki en yakın dostu Angela Kinsey'den geldi

“2023 yılının Ekim ayında, Instagram'da rutin mamografim için hazırlanırken çekilmiş bir fotoğrafımı paylaştım ve Office dizisindeki Michael Scott karakteri gibi 'saatli çantalarınıza dikkat edin' şeklinde şakayla karışık bir hatırlatma yaptım” diyen Fischer, mamografinin kesin olmayan sonuçlarının ultrasona ve ardından biyopsi yapıldığını ve nihayetinde de kanser tanısı aldığını söyledi.

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Üçlü pozitif meme kanseri “agresif bir meme kanseri türü” olsa da Fischer “kanserin aynı zamanda tedaviye oldukça duyarlı” olduğuna dikkat çekti.

AYLAR SÜREN ZORLU AMELİYAT VE KEMOTERAPİ SÜREÇLERİ...

Ünlü oyuncu geçen ocak ayında memesindeki tümörün çıkarıldığı bir lumpektomi ameliyatı geçirdi.

Fischer her ne kadar kanser erken yakalanmış ve lenf düğümlerine ya da vücudunun geri kalanına yayılmamış olsa da, kanserin agresif doğası geri dönmediğinden emin olmak için kemoterapi ve radyasyon gerektiriyordu dedi.

Ünlü oyuncu daha sonra şubat ayında 12 tur kemoterapiye başladı ve bunu haziran ayında üç haftalık radyasyon izledi.

Memesindeki kanserli kitleyi aldıran ve sonrasında da yoğun bir kemoterapi ve radyoterapi süreci geçiren güzel yıldız bu sırada saçlarını kaybetti ama peruk takarak çalıştığını en yakınları dışında kimse bilmiyordu

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SAÇLARINI KAYBETTİ... PERUK TAKARAK ÇALIŞTIĞINI KİMSE BİLMİYORDU

Fisher, “Kemoterapi sırasında saçlarımı kaybettim ama bazı harika peruklar ve saçlı şapkalar (ailem bunlara sevgiyle Wigats diyor) sayesinde başıma gelen her şeyi açıklamak için şimdiye kadar bekleyebildim” diye yazdı.

Fisher, mücadelesini kamuoyuna duyurma nedenlerini açıklamaya devam etti ve ilk olarak “peruklardan kurtulmaya hazır olduğunu” belirtti.

Ancak daha da önemlisi, yıllık mamogramların önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Tümörüm o kadar küçüktü ki fiziksel muayenede hissedilemiyordu. Altı ay daha beklemiş olsaydım, her şey çok daha kötü olabilirdi. Tümör yayılabilirdi.”

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EN BÜYÜK DESTEĞİ EKRAN ARKADAŞINDAN ALMIŞ

Fischer sözlerine şöyle devam etti: “Kanser teşhisi konan herkesin bildiği gibi, hayatınız bir anda değişir. Her şey doktor randevuları, test sonuçları, tedaviler ve tedavilerden sonra iyileşme ile ilgili hale gelir. Birdenbire hayatınızdaki her şey tek bir şeye odaklanıyor: kanserle mücadele.”

Sağlık ekibi, ailesi ve arkadaşları da dahil olmak üzere hayatını kurtaran muhteşem insanlara teşekkür eden Jenna Fischer “Neyse ki tedaviler sırasında çalışmaya devam edebildim. Tüm bunlar beni koruyan ve beni savunan en iyi arkadaşım Angela Kinsey ile çalıştığım için oldu” diyerek ona destek olan meslektaşına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Jenna Fischer zor günlerini 14 yıllık eşi ve iki çocuğunun ona verdikleri sevgi ve destekle atlattı

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EŞİNE BÖYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Jenna Fischer, kansere yakalandığını da uzun süre sadece Angela Kinsey’in bildiğini ve gerçeği geri kalan herkesten sakladığını itiraf etti.

İki çocuk annesi yıldız oyuncu “çocuklarının harika olduğunu” ve “bu yolculuğa bir aile olarak çıktıklarını” söylemeyi de ihmal etmedi.

Ficher paylaşımını “ameliyatları, kemoterapisi, doktor randevuları, bitmek bilmeyen Google aramaları ve gece geç saatlerde çirkin ağlamaları” sırasında “kelimenin tam anlamıyla onun yanında” olan kocasına minnettarlığını ifade ederek bitirdi.

AİLE BOYU KUTLAMA

“Son kemoterapi ve radyasyon tedavilerimden sonra Lee bana kutlamak için yapmak istediğim bir şey olup olmadığını sordu. Ben de sadece çocuklarla birlikte arka bahçemizde herkesin konfeti atacağı bir çan çalmak istediğimi söyledim. Biz de bunu yaptık” diyen aktris, bu özel anın bir fotoğrafını da paylaştı.