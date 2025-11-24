Siz onu kusursuz bir güzel sanıyorsunuz... Giysileri de kendisi kadar yaşlı... 'Bakın, ben de mükemmel değilim'

Haberin Devamı

Bu liste uzar gider. Elbette kendi yaşına göre belli bir güzelliğe de sahip. Bunca yılını model olarak geçiren, hayatını bu şekilde kazanan bir kadın için bu durum da gayet normal.

Hele bir de giyinip kuşanıp makyaj yaptığında gerçekten de bir bakanın bir daha dönüp bakacağı kadar kusursuz görünüyor.

ÇOK GÜZEL AMA ONUN DA KUSURLARI VAR

Peki ama gerçekten öyle mi? Yani öyle kusursuz bir güzelliğe sahip mi?

Tabii ki değil. Zaten bunu da yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Birçok meslektaşının aksine sosyal medyada güzel görünmek için filtreler kullanmayan, hiçbir kusurunu gizlemeyen bu ünlü Paulina Porizkova…

Bir döneme damgasını vuran 60 yaşındaki model, gerçekten de sosyal medyada kendini olduğundan farklı göstermeye çalışmayan ünlülerden biri olarak tanınıyor. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

KAMERA KARŞISINDA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Üzerinde eski giysileriyle, sıfır makyaj kamera karşısına geçti ve göz altı torbalarından bedeninin sarkan bölümlerine hatta ameliyat izlerine kadar ne kadar kusuru varsa sergiledi.

Müzisyen Rick Ocasek ile evliliğinden iki yetişkin evlat sahibi olan Porizkova, paylaştığı videoda üzerinde bir bornozla kamera karşısına geçti önce

Çek modelin bu görüntülerine bir de mesaj eşlik etti. Orada da "Kadınların günlük kıyafetlerini değiştirdiği videoları izlemenin sakinleştirici bir yanı var. İşte bu da benim katkım" diye yazdı.

Sonra da üzerindeki bornozu çıkardı. Bunu yaparken de "Beş yıllık bornoz... Victoria's Secret'tan alınmış beş yıllık iç çamaşırı" diye bilgi verdi. Yanal kalça protezi ameliyatından kalan izleri de göstermeden geçmedi Porizkova.

GÖZ ALTLARINDAKİ MORLUKLAR, GRİYE DÖNMÜŞ SAÇLAR

Çek model üzerine beli lastikli bir kot pantolon sonra da sincap desenleriyle süslü bir kazak giydi.

O anlarda gözlük takan Porizkova giyindikten sonra onları lensleriyle değiştirdi.

Bir dönemin en güzel kadınlarından biri olan Paulina Porizkova, hemcinslerine şöyle seslendi: " Umarım artık benim de mükemmel olmadığımı düşünürsünüz... Ve sonra kendinize bir rahat verip kusurlu bedeninize kollarınızla sarılırsınız. Çünkü bizi mükemmel yapan kusurlarımızdır."

O dönemdeki adıyla Çekoslavaka'da dünyaya gelip ülkeden kaçan anne ve babasının ardından İsveç'e geçti. Güzel fiziğiyle dikkat çekti ve Orta Avrupa'dan çıkan ilk top model olarak tarihe geçti.

Paulina Porizkova gençlik yıllarında, döneminin en güzel kadınlarından biri olarak biliniyordu.