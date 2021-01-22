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Haber Giriş: 22.01.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Siz hangi gazetelere bağlısınız? İsmail Küçükkaya, kız arkadaşıyla görüntülendi...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Siz hangi gazetelere bağlısınız? İsmail Küçükkaya, kız arkadaşıyla görüntülendi...
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Geçtiğimiz aylarda eski eşi Eda Demirci’nin şiddet iddialarıyla gündeme gelen haber sunucusu İsmail Küçükkaya önceki akşam Cihangir’deki bir mekandan kız arkadaşıyla birlikte çıkarken görüntülendi. Patlayan flaşlarla panikleyen genç kadın, hemen Küçükkaya’nın yanından uzaklaştı.

Ünlü sunucu, muhabirlerin yanına gelerek “Sizler hangi gazetelere bağlısınız?” diye sordu. Bunun üzerine “İsmail Bey bizim size sorularımız var” diyen muhabirler, 20 Ocak doğum günü olan Küçükkaya’ya “Saat 18.30’da elinizde pastayla girdiğiniz mekanda 4 saat kaldınız. Kutlama mı yaptınız?” sorusunu yöneltti. Yanıt vermeyen İsmail Küçükkaya, kız arkadaşıyla birlikte özel şoförlü aracına binerek uzaklaştı. 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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