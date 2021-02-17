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Haber Giriş: 17.02.2021 - 06:58 | Son Güncelleme:

Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatıses'e tazminat davası!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatıses'e tazminat davası!
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Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe’nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı.

Dengiz, babasına ait “Batan Gün Kana Benziyor” adlı eserin Tatlıses’in “Yağmurla Gelen Kadın” albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi: “İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır.

Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir.” Dengiz’in avukatı, “Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır” dedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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