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Şirin Ediger yeni aşkı Eren Kesimer'le gittiği mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer ile köşe kapmaca oynadı

#Şirin Ediger#Eren Kesimer#Bahadır Gürceer
Şirin Ediger yeni aşkı Eren Kesimerle gittiği mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer ile köşe kapmaca oynadı
Sayit DURMAZ

Şirin Ediger, yeni aşkı Eren Kesimer’le gittiği mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer’le karşılaştı. Ediger ve Gürceer gece boyunca mekanda köşe kapmaca oynadı.

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DUDAK DUDAĞA

Ünlü şovmen Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam yeni sevgilisi Eren Kesimer’le Meg Bebek adlı mekandaydı. Hayli keyifli görünen ve sarmaş dolaş sohbet eden çift, dudak dudağa objektife yansıdı.

Şirin Ediger yeni aşkı Eren Kesimerle gittiği mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer ile köşe kapmaca oynadı

GÖRMEZDEN GELDİLER

İlerleyen dakikalarda mekana Şirin Ediger’in bir dönem ilişki yaşadığı Bahadır Gürceer geldi. Birbirini görmezden gelen eski sevgililer, mekan içinde yan yana gelmemek için büyük çaba sarf etti. Ediger ve Gürceer, gecenin sonunda da mekandan ayrılıp farklı taraflara doğru yöneldi.

Şirin Ediger yeni aşkı Eren Kesimerle gittiği mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer ile köşe kapmaca oynadı

 

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#Şirin Ediger#Eren Kesimer#Bahadır Gürceer

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