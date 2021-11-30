Şirin Ediger yeni aşkı Eren Kesimer'le gittiği mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer ile köşe kapmaca oynadı

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DUDAK DUDAĞA



Ünlü şovmen Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam yeni sevgilisi Eren Kesimer’le Meg Bebek adlı mekandaydı. Hayli keyifli görünen ve sarmaş dolaş sohbet eden çift, dudak dudağa objektife yansıdı.

GÖRMEZDEN GELDİLER

İlerleyen dakikalarda mekana Şirin Ediger’in bir dönem ilişki yaşadığı Bahadır Gürceer geldi. Birbirini görmezden gelen eski sevgililer, mekan içinde yan yana gelmemek için büyük çaba sarf etti. Ediger ve Gürceer, gecenin sonunda da mekandan ayrılıp farklı taraflara doğru yöneldi.