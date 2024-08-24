Sadece güzelliği için değil bambaşka bir nedenle gönlünü kaptırmış: Aşkları böyle çiçek açtı

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İngiltere'de orta sınıf, çalışan bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya gelen Kate Middleton, üniversite yıllarında tanıştığı Prens William sayesinde bambaşka bir hayata geçiş yaptı...

Sadece ülkesinin değil dünyanın en gözde bekarının kalbini çaldı ve İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi oldu.

Tam da bu yüzden Prens William ile flört ederken evlilik teklifi almadığı için "Bekleyen Katie" olarak anılsa da Prenses Diana'nın o ünlü nişan yüzüğü parmağına takıldıktan sonra herkes ondan tek bir sıfatla söz etmeye başladı: "Modern çağların masal prensesi.."

Sonuç olarak 2011 yılında Prens William ile evlendi. Önce Cambridge Düşesi unvanını aldı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra ailede hiyerarşik sıralama değişince de yine bir zamanlar William'ın annesi Diana'nın taşıdığı Galler Prensesi unvanı ona geçti.

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Şu sıralarda kanserle boğuşsa da yine de birçok kişi onun hayatını ve geleceğini imrenerek izliyor.





YILLANMIŞ AŞKIN ALTINDA YATAN NEDEN

Peki ya etrafında onca güzel kadın dolaşırken, istese herkese ulaşıp onunla gönlünü eğlendirecekken hatta Avrupa'da ona yakıştırılan bir sürü soylu aileye mensup genç kız varken William nasıl oldu da sıradan bir ailenin kızı Kate Middleton'a gönlünü kaptırdı?

Kraliyet uzmanlarına bakılırsa Prens William açısından bunun gerçekten çok önemli bir nedeni var. Elbette Kate'in hoş görüntüsü ve aklı başında tavırları da William'ı etkilemiştir.

Hatta uzun süredir konuşulduğu gibi annesi Carole Middleton'ın akıllı taktikleri de bu konuda işe yaramıştır.

Ama sonuç olarak sonsuz olanaklara sahip bir prens söz konusu olduğunda bunlar çok da etkili gerekçeler sayılmaz.

SADECE KATE' DEĞİL AİLESİNE DE GÖNÜL VERDİ

Uzun yıllardır İngiliz kraliyet ailesini takip eden uzman ve yorumcu Duncan Larcombe'a göre Kate'in William'a çok çekici gelen bir özelliği vardı: Sahip olduğu birbirine sıkı bağlarla kenetlenmiş ailesi!

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Larcombe'a göre Kate, ailesi sayesinde William'ın kalbini bir daha geri vermemek üzere fethetti.

OK! dergisine konuşan Duncan Larcombe "Middleton ailesinin William'ın hayatındaki rolÜ gözden kaçabilir. Evet William, Kate'e üniversitede okudukları dönemde aşık oldu. Ama onunla birlikte ailesine de aşık oldu" diyerek görüşünü ifade etti.

Uzmanın yorumuna göre Middleton ailesi, William'ın asla sahip olamadığı bir aileyi temsil ediyordu.

Bir anne, bir baba ve üç tane çocuk. Bütün önemli günleri ve tatilleri bir arada geçiriyorlar.. Birlikte tatillere gidiyorlar. Bu, William'ın daha önce hiç deneyimlemediği bir dünyaydı.

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PRENS ONCA ZENGİNLİK İÇİNDE MUTSUZ BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Aslında bilen bilir ama sözün burasında bir parantez açalım.

William'ın annesi Diana ile babası Charles, öyle çok da mutlu bir çift değildi. Annesi, babasına kendini sevdirmek için elinden geleni yaptığı halde bir türlü başarılı olamamıştı.

Çünkü babası Charles'ın kalbi, Camilla Parker Bowles'a aitti. Gencecik Diana ile evlenmesi bile bu durumu değiştirmemişti.

Sonuçta William'ın annesi ve babası boşandı. O sırada William henüz küçük bir çocuktu. Ama onun trajedisi sadece bununla kalmadı.

Henüz 15 yaşındayken annesi Diana, üzerindeki sır perdesi hala tam olarak aydınlanmayan bir kazada hayatını kaybetti.

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Bu büyük olasılıkla William ve tabii ki kardeşi için annesi ve babasının boşanmasından daha büyük bir travmaydı.

KENDİ HAYATINDAKİ EN BÜYÜK EKSİĞİ KATE'İN AİLESİNDE BULDU

Duncan Larcombe'a göre William, Kate'in ailesinde kendi hayatında eksik olan bu çok önemli ayrıntıyı gördü.

Bu yüzden de Kate'in yani sevdiği genç kızın ailesiyle iyi geçinmek için çok büyük çaba gösterdi William.

Deneyimli uzman Larcombe'un yorumuna göre William, hem gönlünü kaptırdığı genç kızı hem de ailesini kendi hayatına kabul etmek ve onların hayatına dahil olmak istiyordu.

Larcombe, hem Kate'in hem de William'ın aslında utangaç karakterlere sahip olduklarını belirtti. Öte yandan ikisinin de birbirlerinin kişiliklerine dair iyi yönleri ortaya çıkardıklarını böylece aşklarının çiçek açtığını söyledi.

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Onun yorumuna göre William, Kate sayesinde normal bir aile hayatının nasıl olduğunu gördü.

Aslına bakılırsa bu durum annesi Diana, babası Charles ve İngiliz kraliyet ailesinin geri kalanıyla yaşadığı hayata tam bir tezat oluşturuyordu.

Bu durum William'a çok çekici geldi ve Kate'e daha fazla yakınlık duymasını sağladı.

MIDDLETON AİLESİNİN EVİNDE HEP RAHAT HİSSETTİ

Bir başka kraliyet uzmanı Hugo Vickers da yine OK! dergisine verdiği demeçte "Bize her zaman William'ın, Middleton ailesinin evini çok rahat bulduğu ve kendi yetiştirilme tarzında hiç var olmayan bir normalliğe sahip olmasından etkilendiği söylendi" diye konuştu.

Kate ile William evlendikten sonra elbette hayatlarını İngiliz kraliyet ailesine ve bu ailede bulundukları konuma göre belirlemek zorunda kaldılar.

Fakat yine de üç çocukları George, Charlotte ve Louis'nin olabildiğince normal çocuklar gibi büyümesi için de ellerinden geleni yapıyorlar.

Zaman zaman sosyal medyaya yansıyan Kate'in çocuklarıyla Kensington'ın bahçesinde bisiklete binmesi, ailece pikniğe gidip sıradan aileler gibi tahta masalarda yemek yemeleri, bazen Kate'in çocuklarıyla alışverişe gidip kasada sıra beklemesi gibi görüntüler de bunun bir parçası.

Daha önce de William'ın, karısı Kate'in annesi Carole'da hayatında eksik kalan anne sevgisini ve ilgisini bulduğu konuşuluyordu.

Carole Middleton'ın torunlarıyla bahçede vakit geçirmesi, kimi zaman onların bakımına destek olması gibi özellikler de William'ın yetiştiği dünyanın çok uzağında.

Ama işte bütün bunlar Kate ve onun ailesiyle aralarında güçlü bağlar kurmasını da sağlıyor.