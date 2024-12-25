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Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi! Ünlü çiftin kızı nişanlandı

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#Tallulah Willis#Bruce Willis#Demi Moore
Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 14:10

Son iki senedir demans hastalığıyla mücadele eden efsane oyuncu Bruce Willis ve Demi Moore’un kızları Tallulah Willis romantik bir evlilik teklifinin ardından nişanlandı.

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Demi Moore ve Bruce Willis'in mart ayında otizmli olduğunu açıklayarak dikkatleri üstüne çeken en küçük kızları Tallulah Willis, nişanlandığını duyurdu.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

ÜNLÜ ÇİFTİN EN KÜÇÜK KIZLARI NİŞANLANDI

Annesi Demi Moore’un yılbaşı için özenle süslenmiş saray yavrusu gibi evinde aile arasında yapılan romantik nişanda Tallulah’ın ablaları Rumer ve Scout da küçük kardeşlerini yalnız bırakmadı.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

Tallulah Willis, sevgilisi müzisyen Justin Acee’nin evlilik teklifini ve nişandan en özle anları Insagram’dan paylaştı.

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Justin Acee, Tallulah Willis’i önce çok sayıda mumla ve gül yapraklarıyla süslenmiş bahçeden geçirdi sonra da şöminenin önünde sevgilisinin parmağına gösterişli bir pırlanta yüzük taktı.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

ROMANTİK GECEDE GENİŞ AİLE BİR ARADAYDI

Tallulah Willis nişanlandığını sevgilisine “Bundan böyle her gün seninle” diye seslenerek duyurdu.

Nişandan sonra da tüm aile ışıklarla süslenen yılbaşı ağacının etrafında toplanıp kutlama yaptı.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

Tallulah Willis nişan yüzüğünü gösterirken annesi Demi Moore’un onunla birlikte galalara bile katılan meşhur minik köpeği Pilaf'a sarılırken gösterdi.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

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“TANIK OLUNACAK VE BÜYÜMESİ İZLENECEK EN GÜZEL AŞK"

Tallulah Willis’in ablaları Rumer ve Scout da nişandan fotoğraflar paylaşarak kardeşlerini kutladı. Kendisi de geçen sene anne olan Rumer Willis küçük kardeşine “Tanık olunacak ve büyümesi izlenecek en güzel aşk. İkinizi de çok seviyorum. Justin sana kardeşim diyebildiğim için çok şanslıyım. Bebek kardeşim Lula benim hediyem kraliçem kalbim çok dolu” diye seslendi.

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Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

Tallulah Willis 2021'de yönetmen Dillon Buss’la nişanlanmış ancak bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

AİLESİ EFSANE AKTÖRÜ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

Son iki senedir demans hastalığıyla mücadele eden ve sevdiklerinin gözleri önünde adeta eriyip giden Bruce Willis’i ailesi bir an bile yalnız bırakmıyor.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

2009’da Emma Heming’le ikinci evliliğini yapan ve bu evlilikten iki kızı olan Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ve onunla evliliğinden doğan üç yetişkin kızı da mümkün olabilen her an efsane oyuncunun yanındalar.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

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"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ BABA"

Tallulah ve Scout Willis en son Şükran Günü’nde babalarını ziyarete gitmiş, ona hediye olarak üzerinde “Gelmiş Geçmiş En İyi Baba” yazılı bir plaket hediye ederek birlikte sevgi dolu pozlar vermişti.

Eski eşi Demi Moore da her fırsatta Bruce Willis’in karısı Emma Heming’e destek olmayı sürdürüyor. Willis, eski ve yeni eşleri ve 5 kızıyla birlikte bol bol vakit geçiriyor ve büyük aile tüm özel günleri bir arada kutluyor.

Sıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandı

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#Tallulah Willis#Bruce Willis#Demi Moore

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