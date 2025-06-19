Sinemanın yıldızı, evinin kraliçesi oldu… En küçük oğlu artık 18 yaşında! ‘İyi ki doğdun güzel yavrum!’

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Özel Bir Kadın (Pretty Woman) filmiyle dünya adını duyduğunda daha 23 yaşında, öncesinde sadece 2 filmde oynamış, gencecik bir yıldız adayıydı.

Çok zengin ve yakışıklı bir iş insanına gönlünü kaptıran bir hayat kadınını canlandırdığı bu film ona büyük bir şöhretin kapılarını açtı ve Julia Roberts o günden sonra Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri haline geldi.

Hollywood'un en sevilen yıldızlarından biri olan Julia Roberts iyi bir eş ve anne olarak tanınıyor ve aile hayatını kariyerinin önüne koyuyor

Bir yandan başarılı oyunculuk kariyerini sürdüren yıldız isim bir yandan da başarısız ilk evliliğinden sonra yeniden yuvasını kurdu ve yıllar sonra hâlâ çok aşık olduğunu söylediği ikinci eşi Danny Moder’dan üç de güzel çocuğu oldu.

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Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott ve Matthew Perry gibi ünlü oyuncularla gönül maceraları yaşayan Julia Roberts ünlü Country şarkıcısı Lyle Lovett’la iki sene evli kalıp boşanmıştı.

Julia Roberts rol aldığı filmin kameramanlığını yapan Danny Moder'la 2002'de evlenmişti

Brad Pitt’le başrolünü paylaştığı The Mexican filminde kameramanlık yapan Daniel Moder’ı tanıdığında takvimler 2020 yılını gösteriyordu.

Danny Moder Julia Roberts’la tanışıp ona aşık olduğunda hâlâ Vera Steimberg’le evliydi. Bu evlilik bir yıl sonra bitti ve Julia Roberts’la büyük aşkı 2022’de evlendi.

Yıldız ismin ikizleri de çoktan 21 yaşına geldi

İlk zamanlarda bu aşk ve evlilik magazin dünyasında çok konuşulmuş, Julia Roberts evli bir adamın gönlünü çelip o evliyken ilişki yaşamaya başladığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Aradan geçen yıllar o günlerde bir skandal olarak konuşulan bu olayı unutturdu ve ünlü çift öyle mutlu bir yuva kurdu ki bu yuvanın nasıl kurulduğunu pek kimse hatırlamaz oldu.

Yıllar yılı sayısız filmde rol almasına rağmen anne olmayı ve çocuklarını her zaman her şeyin önüne koyan Julia Roberts’ın 21 yaşında Hazel ve Phinnaeus adında biri kız biri erkek ikizleri ve geçtiğimiz gün 18 yaşına basan bir de Harry adında oğlu oldu.

Julia Roberts'ın küçük oğlu Harry 18 yaşına bastı

57 yaşındaki yıldız oyuncu artık reşit olan oğlunun doğum gününü kutlarken onun daha önce görülmemiş, tatlı bir çocukluk fotoğrafını paylaştı ve “Neşeyle, göz açıp kapayana kadar geçti zaman ve bir de baktık ki bu parlak yıldız 18 yaşına gelmiş… İyi ki doğdun güzel oğlum” yazdı.

Ünlü oyuncu oğlunun bu özel gününü daha önce görülmemiş bu tatlı fotoğrafla kutladı

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Artık üç çocuğu da kendi boyunu aşan Julia Roberts özel hayatını meraklı gözlerden saklayan birçok ünlünün aksine ailesi, eşi ve çocuklarıyla ilgili sık sık paylaşım yapıyor ve özel günleri mutlaka tatlı aile fotoğraflarıyla kutlamaya özen gösteriyor.

Daha önce verdiği röportajlarda aile hayatının oyunculuk kariyeri de dahil her şeyden önce geldiğini açıkça belirten Julia Roberts “Eğer sette değilsem mutlaka evde çocuklarımlayımdır, mutfakta her anne gibi onlara yemekler pişiriyorumdur” demişti.

Julia Roberts'ın kurduğu mutlu aile kendi söylediğine göre aynı zamanda gençlik ve güzellik sırrı

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İlerleyen yaşına rağmen hâlâ zamansız güzelliğini koruyan Julia Roberts bunun sırrı sorulduğunda da yarı şaka yarı ciddi şekilde “Gençliğimi ve güzelliğimi kocama, ona olan aşkıma ve mutlu aileme borçluyum” cevabını vermişti.