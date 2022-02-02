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Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

#Monica Vitti#Michelangelo Antonioni#İtalyan Sineması
Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

İkinci Dünya Savaşı'nın tüm dünyayı karanlığa ve kana boğduğu yıllardı. Tek amacı bu kötü günlerde ailesini biraz olsun eğlendirmekti. Bunun için de kuklaları kullanıyordu. İşte o zor günlerde keşfettiği oyunculuk tutkusunu hayatı boyunca yitirmedi ve bu sayede de adını sinema tarihine yazdırdı. Öyle ki "sinemanın yaşayan efsanelerinden biri" haline geldi.

 

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KASIM AYINDA YENİ YAŞINA GİRMİŞTİ
İşte o ünlü oyuncu, 90'ıncı doğum gününü kutladıktan üç ay sonra hayata veda etti.

Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

ALZHEIMER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Sinema dünyası, "yaşayan efsanelerinden" birini kaybetti. İtalyan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında Roma'da hayata veda etti. "İtalyan sinemasının kraliçesi" olarak nitelendirilen Vitti'nin ölümünü İtalya'nın eski Kültür Bakanı Walter Veltroni Twitter hesabından duyurdu. Vitti'nin, Alzheimer hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata veda ettiği belirtildi.

Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

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ÖNCE SAHNE TOZU YUTTU
Tam adı Maria Luisa Ceciarelli olan Monica Vitti, 30 Kasım 1931'de Roma'da dünyaya geldi. Henüz 10'lu yaşlarındayken amatör tiyatro gruplarında rol almaya başladı. Küçük yaşlarda keşfettiği tutkusu, onun hayatının gelecekteki yıllarına da yön verdi. Roma'daki Ulusal Drama Sanatı Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alıp, 1953 yılında mezun olduktan sonra eğitimine devam ettiği "Pittman's College"da Dario Niccodermi'in "La nemica" isimli oyununda bir kız çocuğu rolüyle yer aldı. Niccolò Machiavelli'nin La Mandragola prodüksiyonunda Roma'da ilk kez sahneye çıktı.

Monica Vitti, 1954 yılında usta yönetmen Ettore Scola'nın "Ridere Ridere Ridere" filminde ilk sinema deneyimini yaşadı. İlk önemli rolünü dört yıl sonra Mario Amendola'nın Le dritte filminde üstlendi.

Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

ANTONIONI İLE İŞBİRLİĞİ
Hayatının akışını değiştiren Michelangelo Antonioni ile işbirliği 1957 yılında başladı. Onun yönetiminde Teatro Nuovo di Milano topluluğuna katıldı. Daha sonra Antonioni'nin uluslararası ün ve ödüller kazanan, alışılmışın dışında, radikal L'avventura filminde önemli bir rolü üstendi.

Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

'BÜYÜLEYİCİ' DİYE TANIMLANIYORDU
Beyazperdedeki görüntüsü "büyüleyici" olarak tanımlanan Vitti, Antonioni'ye filmin bütçesini oluşturmasında yardımcı olmasıyla ve zorlu çekim mekanlarında hiç yanından ayrılmamasıyla da hatırlanır. Antonioni'nin, L'avventuraya benzeyen tarz ve konularıyla dört filmden oluşan bir seri oluşturan La notte, L'eclisse ve Il deserto rosso filmlerindeki rolleriyle de çok olumlu eleştiriler aldı.

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Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

BAZI FİLMLERİ KÖTÜ ELEŞTİRİLER ALDI
1960'ların sonlarında Monica Vitti, Antonioni'nin tarzını bırakıp yeniden eğlenceli komediler yapmaya başladı. Hollywood'daki deneyimi ise Terence Stamp ile birlikte oynadığı Modesty Blaise filmindeki başrolü oldu. Bond filmlerinin bir parodisi olarak nitelendirilen bu film, sert eleştiriler alarak, orta düzeyde bir film olarak değerlendirilmişti.

Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

KARİYERİNİ BÖYLE NOKTALADI
1970'lerin ikinci yarısından sonra, Monica Vitti daha az rol teklifi almaya başladı. Vitti'in son dönemde rol aldığı filmler çoğunlukla uluslararası dağıtıma çıkmayan İtalyan yapımları oldu. 1980'de Antonioni ile yeniden bir araya gelerek Il mistero di Oberwald filminde oynadı. 1989'da yazıp, yönetip, oynadığı Scandalo Segreto filmi sinemadaki kariyerini noktaladı.

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Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü

TİYATROYA DÖNDÜ, TV İÇİN ÇALIŞTI
1986'da tiyatroya geri dönerek oyuncu ve öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1990'larda televizyon için yazarlık ve yönetmenlik yaptı.

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#Monica Vitti#Michelangelo Antonioni#İtalyan Sineması

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