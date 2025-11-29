Sinemanın gülen ve güldüren yüzüydü... Bir genç ölüm hayatını değiştirdi... Artık sahte bir isimle geçmişinden saklanıyor

Haberin Devamı

Ama işin aslına bakılırsa bir süredir her şeyi geride bırakıp kelimenin tam anlamıyla 'kaçtı...' İnzivaya çekildi ve artık bambaşka bir hayatı var.

Hollywood'un parlak ışıklarının çok uzağında üstelik sahte bir isimle ve bazen de haftanın hangi günü olduğunu bile bilmeden yaşıyor. Yazıyor, resim çiziyor, çok gerekmedikçe eski hayatına adım bile atmıyor.

HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bu münzevi ünlünün kim olduğuna gelirsek... Maske, Grinch, Salak ile Avanak başta olmak üzere sayısız filmde kamera karşısına geçen Jim Carrey!

Bugün 63 yaşında olan Jim Carrey, bir dönem Hollywood'un paylaşılamayan yıldızlarından biriydi. Özellikle mimiklerini kullanma konusundaki ustalığıyla yapımcıları peşinden koşturuyordu.

O dönemde de hayatı bir setten diğerine giderek geçti zaten.

Fakat sonra 2010'lu yılların ortalarına gelindiğinde hem rol aldığı filmlerin sayısı azaldı hem de kırmızı halıda görünürlüğü.

Son olarak da geçen yıl Kirpi Sonik filminde çalıştıktan sonra bu kez gerçekten sırra kadem bastı. Halkın karşısına çıkmaz oldu. Ta ki bu ayın başında gerçekleşen özel bir etkinliğe kadar.

Maske, Truman Şov, Sil Baştan, Bay Evet, Budala Dedektif, Aydaki Adam, 23 Numara; Jim Carrey'nin başrol oynadığı filmlerden sadece bazıları. Oyuncu, nice filmde çizdiği karakterlerle sinema seyircisinin hafızasında yer etti.





İNZİVAYA ÇEKİLDİ... BAZEN HANGİ GÜN OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR

İngiliz The Sun gazetesinin ortaya çıkardığına göre Carey, bir tür inzivaya çekildi... Artık Hawai'de Maui adasında yaşıyor.

Sürdürdüğü hayat ise 180 milyon dolarlık servetine hiç uygun değil. Sahte bir isim kullanıyor ve bazen haftanın hangi günü olduğunu bile bilmeden yaşıyor.

Anlatılanlara göre sık sık plajda çıplak ayakla dolaşırken görülüyor. Yazı yazıyor, resim çiziyor.

The Sun'a konuşan yakınlarının anlattığına göre Jim Carrey'in hayata bakışındaki bu değişim bundan üç yıl önce 60 yaşına girdiğinde başladı. Carrey, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark etti ve modern dünyadan kopmak istedi. Artık bu dünyanın bir parçası olmak hoşuna gitmez oldu.

Bu durum bir tür kendini keşfetme yolculuğuna dönüştü...

SEVGİLİSİNİN CANINA KIYMASI ONUN HAYATINI ETKİLEDİ

Ama onun yaşadığı basit bir emekli olma isteğinden farklı... Carrey'in hayata bakışının değişmesinde sevgilisinin kendi canına kıymasının da büyük etkisi var.

Ondan ayrılma kararı, sonrasında genç kadının ölümü ve kaleme aldığı notlarda ona yönelttiği suçlamalar derken hayat Carrey için eskisinden çok farklı bir hale geldi.

İrlandalı makyaj sanatçısı Cathriona White ile Jim Carrey, 2012'de tanıştılar. O sırada White bir başkasıyla evliydi.

Ama ikisi de aşka direnemedi. Yine de inişli çıkışlı bir ilişkileri oldu... İkinci kez ayrılmalarının ardından Cathriona henüz 30 yaşındayken kendi canına kıydı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Doğrusu, onun bu dünyadan çekip gitmesi Jim Carrey'i de büyük bir vicdan muhasebesiyle ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya bıraktı.

Öncelikle olay im ile Cathriona'nın ikinci kez ayrılmasından dört gün sonra gerçekleşti. Genç kadın geride bıraktığı notta da Jim'in ilişkilerini bitirme isteğinin kalbini ne kadar kırdığını hiç saklamadı.

Ama bu kadarla sınırlı kalmadı. Cathriona'nın IPad'inde bulunan notlara göre Carrey onu kötü alışkanlıklarla tanıştırmıştı... Ayrıca zihinsel olarak da istismarda bulunmuştu iddiasına göre.

Carrey, canına kıyan sevgilisi Cathriona'nın cenaze törenine katıldı, tabunu taşıdı.





KARİYERİ DUVARA TOSLADI

Jim Carrey, kendisine yönelik bu suçlamaları reddetse de kariyeri bu durumdan büyük yara aldı. 2016'da vizyona giren Dark Crimes ve The Bad Batch adlı filmleri başarısızlık duvarına tosladı.

Carrey sonradan Sonic The Hedgehog (Kirpi Sonik) filminde görev aldı. Ama doğrusu artık kendini tükenmiş hissediyordu. O zamandan sonra da bir daha kamera karşısına geçmek istemedi.

Yakınlarının The Sun'a anlattığına göre Jim Carrey, yılda 5 ya da altı tane film teklifi alıyor. Ama hepsini de reddediyor. Yapılan yorumlara göre bu sektör onu tüketti ve mesleğine olan sevgisini kaybetti Carrey.

Jim Carrey, her ne kadar artık mesleğinden soğusa da bu ayın başlarında The Grinch filminde birlikte rol aldığı Taylor Momsen ile birlikte kırmızı halıya çıktı.