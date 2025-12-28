Sinemanın efsane yüzü Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Brigitte Bardot geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu.

Brigitte Bardot ekim ayında ciddi bir operasyon geçirdiği söylenerek hastaneye kaldırılmış, ardından efsane yıldızın yeniden hastanede olduğu hatta hayatını kaybettiği söylenmişti.

Brigitte Bardot daha sonra kendisi bir açıklama yaparak “Ölmedim, gayet iyiyim. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok” demişti.

Ömrünün son yıllarında giderek kalabalıklardan uzaklaşan ve hayatını hayvan hakları mücadelesine adayan yıldız isim Saint-Tropez’deki evinde kalırken durumu kötüleşince Toulon’da bulunan bir hastaneye yatırılmıştı.

Ameliyat olduğu bildirilen Brigitte Bardot’un durumunun doktorlar tarafından yakın şekilde takip edildiği söyleniyordu.

Bir dönemin en büyük seks sembollerinden biri haline gelen sarışın yıldız hayatının ilerleyen yıllarında göz önünde çekilmiş olsa da kendini hayvan haklarına adamış, bu konuda yaptığı açıklamalarla ve öncüsü olduğu eylemlerle gündemden düşmemişti.

Bir de hayvan hakları vakfı kuran Brigitte Bardot sağlığı bozulsa bile vakıf için çalışmaya ve dünyanın dört bir yanından zor durumdaki hayvanları kurtarmaya devam ediyordu.

Bardot’nun hayatındaki bu büyük değişimin, son filminin setinde yaşandığı biliniyor. Sette karşılaştığı bir keçinin kesilmesini önlemek için hayvanı satın alan ve otel odasında besleyen Bardot, bu olaydan sonra tüm yaşamını hayvan haklarını savunmaya adamıştı.

28 Eylül 1934'te Paris'te doğan Brigitte, ilk olarak Paris Ulusal Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. Henüz 15 yaşındayken, Fransız Elle dergisinin kapak kızı olarak yer alan ünlü oyuncu daha o yıllarda model olarak kendini kanıtlamaya başlamıştı.

Oyunculuk kariyeri, 1952'de rol aldığı bir dizi filmle başlasa da ilk olarak 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz verdiğinde dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı.

Brigitte Bardot 1956 yılında, Hollywood sansürlerinin kesintilerine rağmen ABD'de vizyona giren en yüksek hasılatlı yabancı film olan, kocası Roger Vadim'in yönettiği “Ve Tanrı Kadını Yarattı” (And God Created Woman) filminde başrol oynadı.

Bu filmle birlikte uluslararası bir yıldıza dönüşecekti.

1973’te oyunculuğu bırakan ve sinema tarihinde “BB” olarak anılan efsane yıldız geride 45’ten fazla film ve 70 şarkı bıraktı.

Brigette Bardot Roger Vadim (1952-57), Jacques Charrier (1959-62), Gunter Sachs (1966-69) ve Bernard d’Ormale (1992-) olmak üzere 4 kez evlendi, ikinci eşinden şimdi 65 yaşında olan oğlu Nicolas-Jacques Charrier doğdu.

1973'te oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatına farklı bir yön verdi ve 1986'da Brigitte Bardot Vakfı'nı kurdu. Vejetaryendi ve düzenli olarak hayvan hakları için kampanya yürütüyordu.

2013 yılında, Lyon'daki bir hayvanat bahçesinde 42 yaşındaki iki filin verem tedavisi reddedilince Rus vatandaşlığı talep edip Fransa'yı terk etmek istemişti.

Fransa'yı "hayvan mezarlığı" olarak nitelendirdi, ancak sonunda davayı kazandı ve iki eski sirk hayvanını kurtardı.

2001 yılında ayrıca, Bükreş'teki 300.000 sokak köpeğini kısırlaştırmak ve sahiplendirmek için iki yıl boyunca 96.671 sterlin bağışladı.