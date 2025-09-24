Oğlunu 'kardeşim' diyerek büyüttü, Papa'nın karşısına mini etekle çıktı... Tüm kuralları yıkan isimdi... Sinemanın efsane yüzü hayata veda etti

Haberin Devamı

AFP’nin haberine göre İtalyan sinemasının göz alıcı sembollerinden, sinema ve tiyatroda upuzun bir oyunculuk kariyerine sahip Claudia Cardinale 87 yaşında hayatını kaybetti.

Son derece bağımsız ve özgür ruhlu bir kadın olarak tanınan yıldız oyuncu bir keresinde Papa VI. Paul ile yaptığı bir toplantıya mini etekle katılarak Vatikan protokolünü hiçe saymıştı.

Aynı zamanda ağır sigara tiryakiliğinden kaynaklanan boğuk sesiyle de hafızalarda yer etmişti.

Sicilya kökenli bir ailenin çocuğu olarak Tunus'ta büyüyen Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957 yılında Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanması ve Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

Sicilya lehçesinin konuşulduğu bir ailede büyüdüğü ve Fransızca konuşulan bir okulda eğitim gördüğü için ilk İtalyan filmlerindeki rolleri için kendi sesi yerine dublaj kullanılmıştı.

Kariyerinin ilk dönemleri, istismar edildiği bir ilişkiden kaynaklandığını söylediği gizli bir hamilelikle de karmaşık bir hal aldı. 1958'de Londra'da Patrick adındaki oğlunu doğurdu ancak çocuğu ailesi tarafından büyütülürken, onu birkaç yıl boyunca küçük erkek kardeşi olarak tanıttı.

Bir dizi küçük rolden sonra, 1963'te Federico Fellini'nin 8 1/2 filminde rol alarak uluslararası üne kavuştu ve aynı yıl Burt Lancaster'la birlikte The Leopard filminde rol aldı.

Cardinale 2013 yılında Guardian'a verdiği bir röportajda yönetmenler Fellini ve Leopar'ı yöneten Luchino Visconti'nin yaklaşımlarını karşılaştırdı. "Fellini gürültüsüz çekim yapamazdı. Visconti'de ise tam tersi, tiyatro gibi. Tek kelime edemezdik. Çok ciddiydi," dedi.

Büyüyen kariyeri Hollywood yapımlarının kapısını açtı ve Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin Bir Zamanlar Batı'da filminde rol aldı.

Cardinale'in kariyeri, 1970'lerde film yapımcısı Franco Cristaldi'den ayrılıp film yapımcısı Pasquale Squitieri ile ömür boyu sürecek bir ilişkiye başlamasıyla sekteye uğradı. Squitieri'den Claudia adında bir kızı oldu.

Cristaldi, İtalyan sinema endüstrisindeki arkadaşlarından ve iş arkadaşlarından Cardinale'i dışlamalarını istedi; bu durum, Visconti'nin 1976'da son filmi The Innocent için onu reddetmesiyle sonuçlandı.

Cardinale, o dönemle ilgili olarak, "Çok hassas bir andı. Banka hesabımda hiç param olmadığını keşfettim," demişti.

Franco Zeffirelli sonunda imdadına yetişti ve onu 1977 yapımı televizyon mini dizisi Nasıralı İsa'da rol almaya ikna etti. Ardından Werner Herzog ve Marco Bellocchio gibi diğer Avrupalı ​​yönetmenlerle çalışmaya devam etti.

Uzun yıllar Fransa'da yaşayan ve cumhurbaşkanları Francois Mitterrand ve Jacques Chirac ile arkadaş olan Cardinale, 2000’lerin başlarında tiyatroya yöneldi ve sahnedeki performanslarıyla övgü topladı.

Hayatının son dönemlerine kadar çeşitli Avrupa dillerinde filmler çekmeye devam etti ve 2020'de İsviçre yapımı Bulle dizisinde rol aldı.

2002'de Berlin Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen efsane yıldız "150'den fazla hayat yaşadım: Fahişe, aziz, romantik, her türden kadın… Ve kendini değiştirme fırsatına sahip olmak harikaydı. En önemli yönetmenlerle çalıştım. Bana her şeyi verdiler." diyerek oyunculuğu ne kadar sevdiğini anlatmıştı.