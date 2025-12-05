Sinemanın efsane çınarı torunlarıyla sahneye çıktı… Tekerlekli sandalyeden kalkamadı ama herkes onu ayakta alkışladı

Haberin Devamı

En yüksek kraliyet nişanına sahip olan ve adı “Sir” olarak anılan sinema efsanesi 92 yaşındaki Michael Caine, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülü aldı.

Ayakta alkışlanan usta aktöre ödülünü uzun zamandır dostu olan Vin Diesel verdi.

Hollywood'un yaşayan efsanesi Michael Caine Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülü aldı

Sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkan Michael Caine’in etrafını ise torunları sarmıştı.

Efsane oyuncu 2023’te artık emekli olduğunu açıklamıştı. Michael Caine o güne kadar çalıştı ve geride 70 yıllık, başarılarla süslü muhteşem bir kariyer bırakmış oldu.

92 yaşındaki Caine'e ödülünü yakın dostu da olan ünlü oyuncu Vin Diesel verdi

Haberin Devamı

The Italian Job, Get Carter, Hannah ve Kız Kardeşleri, The Cider House Rules ve Educating Rita gibi klasiklerdeki rolleriyle parlak bir oyunculuk kariyerine sahip. Son olarak, 90 yaşında oyunculuğu bırakmadan önce Christopher Nolan'ın Batman Üçlemesi, Başlangıç, Dunkirk ve Tenet'te Alfred Pennyworth karakterini canlandırdı.

Sahneye çıktığında tekerlekli sandalyesinden kalkmayan ancak eline mikrofonu alıp bir konuşma yapan Michael Caine 90'lı yaşlarına kadar oyunculuğa devam edebildiği için “şanslı” olduğunu söylese de bu ödülü aldığı için şaşırdığını saklayamadı.

Bu özel gününde dedelerini yalnız bırakmayan torunları da Michael Caine'le birlikte sahneye çıktı

Michael Caine’e kırmızı halıda eşi Shakira ve arkadaşı Vin'in yanı sıra üç torunu Taylor, Miles ve Allegra da destek verdi.

Haberin Devamı

Sahneye çıkan Michael, "İki yıl önce emekli olana kadar 90 yaşıma kadar çalışmaya devam ettim ve kendi kendime başka hiçbir şey yapmayacağımı düşündüm çünkü sahip olunabilecek tüm şansa sahibim." dedi.

Michael Caine'i festivale davetli gelen Juliette Binoche, Dakota Johnson, Jessica Alba gibi meslektaşları da ayakta alkışladı

Yaşayan efsane ailesine övgüler yağdırarak “İnanılmaz derecede sevdiğim muhteşem bir ailem var ve oldukça muhteşem bir film ailem de oldu. Bazıları beni hayal kırıklığına uğrattı ama önemli değil, başarısız olanlar da dahil olmak üzere onları inanılmaz derecede seviyorum.”

Michael Caine törende yaptığı konuşmada ailesine teşekkür etti

Haberin Devamı

Michael'ın, oyuncu Patricia Haines ile ilk evliliğinden olan 68 yaşında Dominique ve 1973'te evlendiği ikinci eşi Shakira'dan da 52 yaşında Natasha adında iki kızı var ve torunlarıyla birlikte kızları da babalarını seyircilerin arasından gururla izledi.