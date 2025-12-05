Sinemanın efsane çınarı torunlarıyla sahneye çıktı… Tekerlekli sandalyeden kalkamadı ama herkes onu ayakta alkışladı

Güncelleme Tarihi:
En yüksek kraliyet nişanına sahip olan ve adı “Sir” olarak anılan sinema efsanesi 92 yaşındaki Michael Caine, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülü aldı.
Ayakta alkışlanan usta aktöre ödülünü uzun zamandır dostu olan Vin Diesel verdi.
Sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkan Michael Caine’in etrafını ise torunları sarmıştı.
Efsane oyuncu 2023’te artık emekli olduğunu açıklamıştı. Michael Caine o güne kadar çalıştı ve geride 70 yıllık, başarılarla süslü muhteşem bir kariyer bırakmış oldu.
The Italian Job, Get Carter, Hannah ve Kız Kardeşleri, The Cider House Rules ve Educating Rita gibi klasiklerdeki rolleriyle parlak bir oyunculuk kariyerine sahip. Son olarak, 90 yaşında oyunculuğu bırakmadan önce Christopher Nolan'ın Batman Üçlemesi, Başlangıç, Dunkirk ve Tenet'te Alfred Pennyworth karakterini canlandırdı.
Sahneye çıktığında tekerlekli sandalyesinden kalkmayan ancak eline mikrofonu alıp bir konuşma yapan Michael Caine 90'lı yaşlarına kadar oyunculuğa devam edebildiği için “şanslı” olduğunu söylese de bu ödülü aldığı için şaşırdığını saklayamadı.
Michael Caine’e kırmızı halıda eşi Shakira ve arkadaşı Vin'in yanı sıra üç torunu Taylor, Miles ve Allegra da destek verdi.
Sahneye çıkan Michael, "İki yıl önce emekli olana kadar 90 yaşıma kadar çalışmaya devam ettim ve kendi kendime başka hiçbir şey yapmayacağımı düşündüm çünkü sahip olunabilecek tüm şansa sahibim." dedi.
Yaşayan efsane ailesine övgüler yağdırarak “İnanılmaz derecede sevdiğim muhteşem bir ailem var ve oldukça muhteşem bir film ailem de oldu. Bazıları beni hayal kırıklığına uğrattı ama önemli değil, başarısız olanlar da dahil olmak üzere onları inanılmaz derecede seviyorum.”
Michael'ın, oyuncu Patricia Haines ile ilk evliliğinden olan 68 yaşında Dominique ve 1973'te evlendiği ikinci eşi Shakira'dan da 52 yaşında Natasha adında iki kızı var ve torunlarıyla birlikte kızları da babalarını seyircilerin arasından gururla izledi.