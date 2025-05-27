Gerçekten de para parayı çekiyormuş! Rüyaları onu bir kez daha zengin edebilir

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Oynadığı filmlerin gişe rekorları kırması bir yana kamera karşısına geçtiği TV dizileri de milyonları ekran karşısına çekiyor.

Son günlerde yaptığı bir ilginç açıklama sayesinde Nicole Kidman, hiç umulmadık bir yerden de kasasını doldurabilir! Tabii eğer "evet" derse...

Müzisyen Keith Urban ile mutlu bir evliliği ve iki tane kızı olan Kidman, geçtiğimiz pazar günü sona eren Cannes Film Festivali'nin de konuklarından biriydi...

O sırada da aslında bilenlerin bildiği bir alışkanlığını daha geniş kitlelerin duymasını sağlayan bir açıklama yaptı.

SABAHIN ÇOK ERKEN SAATLERİNDE KALKIP GÜNLÜK YAZIYORMUŞ!

Söylediğine göre düzenli olarak sabaha karşı 03:00'te uyanıyor ve gördüğü rüyaları, düşüncelerini günlüğüne not ediyor Kidman.

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57 yaşındaki Kidman, Kering Women in Motions Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada sık sık belirli bir saatte uyandığını ve rüyalarını ya da gece yarısı aklına üşüşen düşüncelerini not aldığını söyledi.

Kidman "Benim için sabahın 03:00'ü bir yazma seansı... Uyanıyorum ve bir şeyler yazıyorum. Bunu gizlice yapıyorum. Bu bir rüya da olabilir; kafamdan ya da kalbimden geçen bir düşünce de" diye konuştu.

İşte bu sözlerin hemen ardından Nicole Kidman'ın ekibi inanılmaz bir elektronik posta yağmuruna tutuldu.

Elbette dünyanın dört bir yanındaki ünlü yayınevlerinden geliyordu bu postalar.

Hepsi de Kidman'ın günlüklerini yayınlamak istediklerini ifade ediyordu. Tabii ki astronomik ücretler karşılığında.

Woman's Day adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, Nicole Kidman'ın günlüğüne yazdığı düşüncelerin ve rüyalarının, eğer kitap olarak piyasaya çıkarsa satış rekorları kıracağını söyledi.

Bu kaynaklara göre aslında Kidman'ın günlük yazdığını bilen yayınevleri yıllardır güzel yıldızın peşindeydi.

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Şimdi bu açıklamasından sonra küresel yayıncılık piyasasında bir teklif savaşının başlamasına bile neden olabilir.

Eğer Kidman günlüklerinin yayınlanmasını kabul ederse bu onun iç dünyasının da milyonların gözleri önüne serilmesi anlamına gelir.

Aslında Kidman daha önce kendi hikayesini yazmakla ilgilenmediğini söylemişti. Ama yine de eğer doğru teklif gelirse "Asla, asla deme" kuralı onun için bile geçerli olabilir bu kaynaklara göre.

Nicole Kidman ilk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yaptı. 2006'dan bu yana da Keith Urban ile evli. Çiftin iki tane kızı bulunuyor.