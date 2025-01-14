×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi
Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 09:35

İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Galler Prensesi Kate Middleton, 2024 yılını kötü geçirdi. Önce bir ameliyat geçiren ardından da kanser tedavisi gören Middleton, belki de geride kalan o 365 günü hatırlamak bile istemeyecek.

Haberin Devamı

Ama 2025 yılı görünüşe göre onun için "ışıltılı" başlayacak.

Öyle ki uzun süredir şubat ayını bekleyen sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı...

Çünkü Kate Middleton, ülkesinin en önemli sinema buluşmalarından birinde yeniden kırmızı halıya çıkacak.

Sözü uzatmayan hemen anlatalım...

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak

TÖRENE KATILMASI KESİN GİBİ
Galler Prensesi'nin, İngiliz sinemasının en saygın ödülü olarak kabul edilen BAFTA'nın dağıtılacağı törene kocası Prens William ile birlikte katılması neredeyse kesin gibi...

16 Şubat'ta yapılacak olan törende Kate de kırmızı halıya çıkacak. Büyük olasılıkla da geçmiş yıllarda bu törene katıldığında olduğu gibi gecenin en iddialı sinema yıldızlarından bile rol çalacak.

Haberin Devamı

Kate Middleton, geçen yılki törene hastalığı nedeniyle katılamamıştı. BAFTA'nın patronu olan Prens William ise yalnız başına gecede yer almıştı.

O zamana kadar bu özel gecede hep karısının eşlik ettiği William da biraz "boynu bükük" kalmıştı.

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak


KATILDIĞI TÖRENLERİN YILDIZI OLUYOR
İşte bu yıl Kate kırmızı halıya görünüşe göre ihtişamlı bir dönüş yapacak.

2024'teki törende yokluğu çok hissedilen Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesine katıldığından beri BAFTA gecelerinin yıldızı olarak damgasını vuruyor.

Hatta sinema dünyasının yıldızlarını bile geride bırakıyor. Giydiği kıyafetler, takılar, saçı ve makyajı her zaman ilgi çekiyor.

Madem bu yıl BAFTA'ya dönüşü söz konusu biz de Kate Middleton'ın ödül gecelerine damgasını vuran o görüntülerini bir hatırlayalım istedik.

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak


Aileye yeni katıldığı 2011 yılındaki BAFTA etkinliğine bu leylak elbiseyle katılmıştı Kate Middleton. Bu elbiseyi yıllar sonra bir ödül töreninde bir kez daha giydi Kate. O sırada Cambridge Düşesi unvanı taşıyan Kate'in BAFTA ile ilk tanışması olan bu etkinlik Los Angeles'ta yapıldı.

Haberin Devamı

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak

Kate 2017 yılındaki BAFTA törenine omuz dekoltesiyle dikkat çeken bu elbiseyle katıldı.

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak

2018 yılında en küçük oğlu Louis'ye hamileydi Kate. O gece için bu yeşil elbiseyi seçti. Boynundaki zümrüt ve elmaslardan oluşan gerdanlığı gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak


İşte o beyaz elbise... Kate Middleton'ın geceye katıldığı yıllar içindeki en çok beğenilen BAFTA kıyafeti... 2019 yılındaki törene etekleri uçuşan, omuz kısmı asimetrik bu elbiseyle katıldı o dönemdeki unvanıyla Cambridge Düşesi Kate Middleton. Bu elbisesi de saç modeli de takıları da çok beğenildi.

Haberin Devamı

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak

2020 yılındaki BAFTA töreninde giydiği bu elbiseyi ikinci kez giyiyordu Kate Middleton. O gecenin ana teması sürdürülebilirlikti. Buna uygun olarak konuklar da daha önce kullandıkları kıyafetleri giydi. Kate'in taktığı takılar bu elbiseye pek uygun bulunmadı.

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak

Önceki yıl Kate, törenin kırmızı halısına bu kıyafetle çıktı. Tabii ki onu yakından takip eden herkese tanıdık geldi bu beyaz elbise. Birkaç yıl önce yine BAFTA töreninde giydiği elbisenin üzerinde biraz değişiklik yapılmıştı. Kate'in uzun siyah eldivenleri ise birçok moda eleştirmeni tarafından çok da beğenilmedi.

Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak


Haberin Devamı

Kate Middleton, yıllar içinde birçok film galasına da katıldı... Ama en çok 2021 yılındaki James Bond No Time To Die filminin galasındaki kadar yıldızı parlamadı hiçbirinde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!