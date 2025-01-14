Sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı... Dönüşü ihtişamlı olacak!

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Ama 2025 yılı görünüşe göre onun için "ışıltılı" başlayacak.

Öyle ki uzun süredir şubat ayını bekleyen sinema yıldızlarının uykuları şimdiden kaçtı...

Çünkü Kate Middleton, ülkesinin en önemli sinema buluşmalarından birinde yeniden kırmızı halıya çıkacak.

Sözü uzatmayan hemen anlatalım...

TÖRENE KATILMASI KESİN GİBİ

Galler Prensesi'nin, İngiliz sinemasının en saygın ödülü olarak kabul edilen BAFTA'nın dağıtılacağı törene kocası Prens William ile birlikte katılması neredeyse kesin gibi...

16 Şubat'ta yapılacak olan törende Kate de kırmızı halıya çıkacak. Büyük olasılıkla da geçmiş yıllarda bu törene katıldığında olduğu gibi gecenin en iddialı sinema yıldızlarından bile rol çalacak.

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Kate Middleton, geçen yılki törene hastalığı nedeniyle katılamamıştı. BAFTA'nın patronu olan Prens William ise yalnız başına gecede yer almıştı.



O zamana kadar bu özel gecede hep karısının eşlik ettiği William da biraz "boynu bükük" kalmıştı.

İşte bu yıl Kate kırmızı halıya görünüşe göre ihtişamlı bir dönüş yapacak.2024'teki törende yokluğu çok hissedilen Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesine katıldığından beri BAFTA gecelerinin yıldızı olarak damgasını vuruyor.

Hatta sinema dünyasının yıldızlarını bile geride bırakıyor. Giydiği kıyafetler, takılar, saçı ve makyajı her zaman ilgi çekiyor.

Madem bu yıl BAFTA'ya dönüşü söz konusu biz de Kate Middleton'ın ödül gecelerine damgasını vuran o görüntülerini bir hatırlayalım istedik.

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Kate 2017 yılındaki BAFTA törenine omuz dekoltesiyle dikkat çeken bu elbiseyle katıldı.

2018 yılında en küçük oğlu Louis'ye hamileydi Kate. O gece için bu yeşil elbiseyi seçti. Boynundaki zümrüt ve elmaslardan oluşan gerdanlığı gecenin en çok konuşulan konusu oldu.





İşte o beyaz elbise... Kate Middleton'ın geceye katıldığı yıllar içindeki en çok beğenilen BAFTA kıyafeti... 2019 yılındaki törene etekleri uçuşan, omuz kısmı asimetrik bu elbiseyle katıldı o dönemdeki unvanıyla Cambridge Düşesi Kate Middleton. Bu elbisesi de saç modeli de takıları da çok beğenildi.

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2020 yılındaki BAFTA töreninde giydiği bu elbiseyi ikinci kez giyiyordu Kate Middleton. O gecenin ana teması sürdürülebilirlikti. Buna uygun olarak konuklar da daha önce kullandıkları kıyafetleri giydi. Kate'in taktığı takılar bu elbiseye pek uygun bulunmadı.





Önceki yıl Kate, törenin kırmızı halısına bu kıyafetle çıktı. Tabii ki onu yakından takip eden herkese tanıdık geldi bu beyaz elbise. Birkaç yıl önce yine BAFTA töreninde giydiği elbisenin üzerinde biraz değişiklik yapılmıştı. Kate'in uzun siyah eldivenleri ise birçok moda eleştirmeni tarafından çok da beğenilmedi.









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Kate Middleton, yıllar içinde birçok film galasına da katıldı... Ama en çok 2021 yılındaki James Bond No Time To Die filminin galasındaki kadar yıldızı parlamadı hiçbirinde.