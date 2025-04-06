Sinema tarihinin en çok kazandıran filminde oynamıştı… Aldığı paraya kimse inanamadı: Daha emeklilik hayaline çok var

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İri mavi gözleriyle kamera bakışları, o gözlerden akan yaşlar ya da o gözlere yansıyan mutluluk ifadeleri 2000’lerin başından beri unutulmadı.

SİNEMA TARİHİNİN EN ÇOK KAZANAN VE KAZANDIRAN FİLMİNİN YILDIZIYDI

Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filmi 281 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başarı hikâyelerinden biri olmuştu.

Üzerinden neredeyse 25 yıl geçmiş olsa da her kuşaktan izleyiciler için dönüp bir daha izlenen bir seri olan filmler başrol oyuncularına da dünya çapında şöhret getirmişti.

DÜNYA ADINI EZBERLEDİ, 25 YIL GEÇTİ HÂLÂ UNUTULMADI

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Bu oyuncuların başında da filmlerin ana kahramanı Frodo Baggins’i canlandıran Elijah Wood geliyordu.

O güne kadar önce bir çocuk yıldız sonra da gelecek vaat eden genç bir oyuncu olan Elijah Wood Yüzüklerin Efendisi filmleriyle bir dünya yıldızı oldu.

HERKES ONU ERKENDEN EMEKLİ OLABİLECEK BİR ZENGİN SANIYOR AMA…

Ancak bu yıldızlık ona tahmin edildiği gibi milyon dolarlar kazandırarak kendini erkenden emekli edeceği, rahat bir hayat yaşayıp hiç geçim kaygısı çekmeyeceği bir hayat sunmadı.

Ünlü oyuncu bu durumu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Film serisinin ilk filminde oynadığında 20 yaşında olan Wood 2025 Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinlikte Yüzüklerin Efendisi’nden kazandığı parayı açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

“HAYATIMIN SONUNA KADAR RAHAT EDECEĞİM BİR PARAM OLMADI”

44 yaşındaki ünlü oyuncu “Bir film çekip sonra diğeri için yeniden sözleşme görüşmeleri yapmadığımız için, hayatınızın geri kalanında rahat edebileceğiniz türden kazançlı bir senaryo değildi” sözleriyle bu üç filmden sanılanın aksine çok az bir kazanç sağladığını itiraf etti.

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ÜÇ FİLMİ AYNI ANDA ÇEKİP BÜYÜK BİR KUMAR OYNADILAR

Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filmi olan Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü filmleri ayrı ayrı değil tek seferde çekilmiş ve birkaç yıl arayla gösterime sokulmuştu.

Elijah Wood filmlerin yönetmeni Peter Jackson'ın süreci bölmek yerine filmleri tek seferde çekme kararıyla “gerçek bir kumar” oynadığını da sözlerine ekledi.

Wood, çok yüksek olmayan maaşlara rağmen sonsuza kadar hayatımızın bir parçası olacak bir şeye imza attığı için yine de şanslı olduğunu da sözlerine ekledi.

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ROL ARKADAŞLARI DA KAZANÇLARINI AÇIKLAMIŞTI

Elijah Wood’un filmdeki rol arkadaşları da daha önce kazançlarını açıklayıp herkesi şaşırtmıştı.

Sean Astin üç filmden 250 bin dolar, Orlando Bloom ise 175 bin dolar kazandı.

Bu rakamlar Hollywood ünlüleri için, hele de böyle çok kazançlı bir film söz konusu olduğunda çok düşük ücretler.





“PARA ÖNEMLİ DEĞİL, BU FİLMLERLE GURUR DUYUYORUM”

Business Insider tarafından kendisine rolü için tam olarak ne kadar ücret aldığı sorulan Elijah Wood miktar belirtmedi ancak rol arkadaşlarıyla benzer bir rakam aldığı söyledi ve parayı önemsemediğinin altını çizerek "Bu filmlerin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” demekle yetindi.

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O ARTIK İKİ ÇOCUK BABASI

Yıldız oyuncunun uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Mette-Marie Kongsved ile evlendiği bu yılın ocak ayında ortaya çıkmıştı.

Bir film yapımcısı olan Mette-Marie Kongsved ile yolları sette kesişen Elijah Wood ketumluğu ve özel hayatını meraklı gözlerden saklamasıyla nam salmış bir oyuncu.

Çiftin 2019’da bir oğlu, 2021’de de bir kızları olmuştu.