Sinema tarihinin en büyük filmlerinden birinde oynadı… Kazandığı para o kadar azdı ki şöhretinin zirvesinde evini satmak zorunda kaldı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Film çekildiği sırada daha önceden oyunculuk yapmış, hepsi iyi kötü tanınmış isimler olan başrol oyuncuları ilerleyen yıllarda büyük birer dünya yıldızına dönüştü.

Bu isimlerden biri de filmin kahramanı Frodo’nun en yakın arkadaşı ve güç yüzüğünün yok edilmesinde en kritik hamleyi yapan Samwise Gamgee'yi canlandıran Sean Astin'di.

Uzun yıllardır canlandırdığı birbirinden farklı sayısız rolle Hollywood’un en başarılı karakter oyuncularından biri haline gelen Sena Astin’in "Yüzüklerin Efendisi" filminden aldığı şaşırtıcı derecede "küçük" ücret, şöhretinin zirvesindeyken evini satmasına neden oldu.

Haberin Devamı

Daha önce sevilen film serisinde Samwise Gamgee'yi canlandırarak 250.000 dolar kazandığını açıklayan oyuncu, The Guardian'a verdiği demeçte "Gördüğüm ilgi ile kazandığımız para arasında bir kopukluk vardı" dedi.

"Çok para değildi! Aslında, üçleme için çok küçük bir miktar üzerinde anlaştığımdan dolayı evimi satmak zorunda kaldım," diye devam eden 55 yaşındaki Oscar adayı oyuncu o günlerde bu düzeyde görünürlüğe ve üne de hazır olmadığını itiraf etti.

Sean Astin şu anda "maddi olarak çok rahat" olduğunu da sözlerine ekledi.

İlk olarak “Goonies” filminde adını duyuran yıldız oyuncu 2017'de katıldığı bir programda evini sattığını anlatmış ve dinleyicilere “tepelerde manzaralı bir ev aldığını” ve ipotek ve sigorta masraflarını karşılamak için yılda 250.000 dolar kazanması gerektiğini söylemişti.

Ardından da “Yüzüklerin Efendisi” filminde rol almıştı…

Haberin Devamı

“Yüzüklerin Efendisi”, “İki Kule” ve “Kralın Dönüşü” olarak çekilen üç film için de 75.000 dolar almıştı ve “telif hakkı” payını almamıştı. Ünlü oyuncu sadece filmin ürün satışından “biraz” faydalanabildi.

“Bir buçuk yıl için 250.000 dolarlık bir teklifti. Ben de şöyle düşündüm: ‘Bir dakika, kalemim bu sözleşmeyi imzaladı, bu da beni yılda 250.000 dolara mecbur ediyor ve şimdi de bu sözleşmeyi imzalayacağım, bu da evi kesinlikle karşılayamayacağım anlamına geliyor.’”

Ancak Sean Astin ilk iki film çok büyük ses getirdikten sonra toparlamaya başlamıştı. Ücreti konusunda “yeniden pazarlık yapıp yapmadığı” sorulduğunda, “üçüncü film için tanıtım yapma zamanı geldiğinde” mali açıdan “biraz daha iyi hissettiğini” belirtmekle yetindi.

Haberin Devamı

“Bu konuda konuşmamamız gerekiyor ama evet, bana iyi baktılar” diye şaka yapan yıldız oyuncu sözlerine “O zamana kadar birçok başka iş yapmıştım ve her şey yolundaydı. Para yüzünden kimsenin bana acımasını istemiyorum.” diye devam etti.

Sean Astin'in “Lord of the Rings” filmindeki rol arkadaşları da yıllar içinde “çok yüksek olmayan maaşlarını” açıkladılar ve en son filmin kahramanı Frodo’yu canlandıran Elijah Wood bu konuda konuştu.

“Bir film çekip sonraki film için sözleşmeyi yeniden müzakere etmediğimiz için, hayatınızın geri kalanında çalışmadan rahatça yaşayabileceğiniz türden kârlı bir senaryo değildi” diyen 45 yaşındaki Elijah Wood, Nisan 2025'te Business Insider'a verdiği röportajda bu durumun “gerçek bir kumar” olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Yüzüklerin Efendisi filmlerinde oynaması hakkında “Bunun avantajı, hayatımızın bir parçası olacak bir şeye imza atmış olmamızdı” diyen Elijah Wood gibi Legolas’ı canlandıran Orlando Bloom da aynı fikirde…

Orlando Bloom, 2019'da Howard Stern'e verdiği röportajda üçleme için 175.000 dolar kazandığını, ancak bunu gerekirse “yarı paraya tekrar yapacağını” söyledi.