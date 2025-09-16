Sinema dÃ¼nyasÄ±ndan bir yÄ±ldÄ±z kaydÄ±: Efsane oyuncu Robert Redford hayata veda etti

Haberin DevamÄ±

New York Times'Ä±n haberine gÃ¶re Redford, Utah'taki evinde uykusunda son nefesini verdi.

Redford, on yÄ±llardÄ±r aralarÄ±nda Butch Cassidy and the Sundance Kid ve BaÅŸkanÄ±n BÃ¼tÃ¼n AdamlarÄ± da dahil sayÄ±sÄ±z filmin yÄ±ldÄ±zÄ± olarak hafÄ±zalaraÂ kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ACI HABERÄ° SÃ–ZCÃœSÃœ DUYURDU

Efsane oyuncunun Ã¶lÃ¼m haberini sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cindi Berger duyurdu. Berger yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Robert Redford'un 16 EylÃ¼l 2025 gÃ¼nÃ¼ son nefesini verdiÄŸini belirtti. Yine aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Redford, en sevdiÄŸi yer olan Utah DaÄŸlarÄ±'ndaki Sundance'ta bulunan evinde son nefesini verdi.

Uykusunda hayata veda eden Redford, bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§tÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada ailesi ve sevdikleri de yanÄ±ndaydÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ Berger, Redford'un ailesinin zor zamanlarda Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n gizliliÄŸine saygÄ± rica ettiÄŸini de belirtti.





KÃ–TÃœ BÄ°R Ã–ÄžRENCÄ°YDÄ°... Ã‡OK BAÅžARILI BÄ°R YILDIZ OLDU

Tam adÄ±yla Charles Robert Redford Jr. 18 AÄŸustos 1936'da Santa Monica California'da dÃ¼nyaya geldi

Bir dÃ¶nemin beyzbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Don Drysdale ile sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± olduÄŸu Van Huys Lisesi'ni bitirdi. Kendini 'kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶ÄŸrenci' olarak tanÄ±mlayan Redford, o dÃ¶nemde spor ve sanata ilgi duyuyordu.

Los Angeles Tenis KulÃ¼bÃ¼'nde bir sÃ¼re oynayan Redford, liseden sonra Boulder'da California Ãœniversitesi'ne gitti.

O sÄ±rada yerel bir restoranda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Fakat geliÅŸen kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden hem bursunu kaybetti hem de okuldan atÄ±ldÄ±.

O dÃ¶nemde bir Avrupa turuna Ã§Ä±ktÄ± ve Fransa, Ä°spanya, Ä°talya'yÄ± gezdi. ABD'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Brooklyn'deki Pratt EnstitÃ¼sÃ¼'nde resim dersleri aldÄ±. ArdÄ±ndan da Amerikan Drama SanatlarÄ± Akademisi'ne girdi.

KARÄ°YERÄ°NDE Ã‡OK HIZLI YÃœKSELDÄ°

Robert Redford'un oyunculuk kariyeri New York'ta baÅŸladÄ±. 1959 yÄ±lÄ±nda Tall Story adlÄ± Broadway yapÄ±mÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi. ArdÄ±ndan yine aynÄ± yÄ±l The Highest Tree geldi...

Broadway'deki en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Neil Simon'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Barefoot in the Park (Parkta Ã‡Ä±plak Ayak) adlÄ± eserle yaptÄ±.

1960'larda ise bazÄ± TV dizilerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±.

Naked City, Maverick, The Untouchables, The Americans, Whispering Smith, Perry Mason, Alfred Hitchcock Presents, Route 66, Dr. Kildare, Playhouse 90, Tate, The Twilight Zone, The Virginian, and Captain Brassbound's Conversion bunlar arasÄ±nda.

Redford, ilk sinema deneyimini de 1960 yÄ±lÄ±nda Tall Story ile yaptÄ±. Orada Broadway'deki rolÃ¼nÃ¼ bu kez kamera karÅŸÄ±sÄ±nda tekrarladÄ±.

O filmdeki rol arkadaÅŸlarÄ± Jane Fonda ve Anthony Perkins oldu.

Sinema ve TV kariyerine hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼kseldi... The Voice of Charlie Pont adlÄ± yapÄ±mdaki performansÄ± ona Emmy adaylÄ±ÄŸÄ± getirdi.

BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID HAFIZALARA KAZINDI

1962 yÄ±lÄ±nda ikinci sinema filmi War Hunt geldi. Sonra o dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±ndan Alec Guinnes ile birlikte Situation Hopelessâ€¦ But Not Serious'ta oynadÄ±. 1965 tarihli Inside Daisy Clover ona AltÄ±n KÃ¼re Ã–dÃ¼lÃ¼ getirdi.

1960'larÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Robert Redford'un en gÃ¶zde rol arkadaÅŸlarÄ±ndan biri Jane Fonda idi... Ä°kili Barefoot in the Park ve The Electric Horseman adlÄ± yapÄ±mlarda rol aldÄ±.

Bu baÅŸarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Redford, "yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± sarÄ±ÅŸÄ±n" imajÄ±ndan kurtulmak istedi. Sonradan ikisi de Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olan Kim Korkar Hain Kurttan ve Mezuniyet adlÄ± yapÄ±mlar iÃ§in gelen teklifleri reddetti.

AradÄ±ÄŸÄ± taze kanÄ± da Butch Cassidy and the Sundance Kid adlÄ± yapÄ±mla buldu. Paul Newman ile iyi bir ikili olduÄŸu o yapÄ±mla da hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ± zaten.

Film, etkisi hala silinmeyen bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± elde etti.

YÃ–NETMENLÄ°K YAPTI... ÃœNLÃœ FÄ°LM FESTÄ°VALÄ°NÄ°N KURUCUSU OLDU

People (SÄ±radan Ä°nsanlar) ile yÃ¶netmenliÄŸe baÅŸladÄ±.

Redford, bu ilk yÃ¶netmenlik denemesiyle en iyi film ve en iyi yÃ¶netmen de dahil dÃ¶rt dalda Oscar kazandÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Brubaker, The Naturan, Out of Africa gibi yapÄ±mlarda oynadÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yÃ¶netmenlik denemesi olan A River Runs Through Us ise Ã¶zellikle belli bir kuÅŸaktaki sinemaseverin hem hafÄ±zasÄ±ndan hem de kalbinden silinmedi.

Bundan bir yÄ±l sonra da kar amacÄ± gÃ¼tmeyen Sundance EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼ kurdu.

1984 yÄ±lÄ±nda da Ã§ok zor durumda olan bir film festivaline yeniden can verdi. Ki o festival bugÃ¼n Sundance Film Festivali olarak biliniyor.

Gelecek vaad eden sinemacÄ±larÄ±n kendilerini gÃ¶sterebileceÄŸi bir alan olma amacÄ± taÅŸÄ±yan festival Quentin Tarantino, Ava DuVernay, James Wan ve Darren Aronofsky gibi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmenleri iÃ§in de bir ilk adÄ±m oldu.

EVLAT ACISINI DA YAÅžADI

Redford, hayatÄ± boyunca iki kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini 1958 ile 1985 arasÄ±nda Lola Van Wagenen ile yaptÄ±. 2009 yÄ±lÄ±nda da Sibylle Szaggars ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Efsane yÄ±ldÄ±zÄ±n ilk evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu oldu.. Bunlardan James, 2020 yÄ±lÄ±nda 58 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.