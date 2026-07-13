Sinema dünyasından bir yıldız kaydı… Bir ay önce sevinçle ‘Kanseri yendim’ demişti… Usta oyuncu hayatını kaybetti

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Son birkaç yıldır kanserle mücadele eden, yakın zaman önce de hastalığı yendiğini açıklayan sinema dünyasının sevilen yıldızı Sam Neill 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sinema severler onu en çok Jurassic Park filmlerinde canlandırdığı rolüyle tanısa da Sam Neill çok yönlü bir aktördü ve uzun kariyeri boyunca sayısız yapımda baş rol oynamıştı.

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Yeni Zelandalı aktörün ölümü bu sabah Instagram hesabından paylaşılan bir açıklamayla duyuruldu. Ölüm nedeni açıklanmadı, ancak Sam Neill, 2022'de üçüncü evre anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma (bir tür kan kanseri) teşhisi almıştı.

“Sam Neill'in ailesi, 13 Temmuz Pazartesi günü Avustralya'nın Sidney kentinde vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyor. Sam son nefesini verirken yanında en yakınları vardı ve tüm hayatını adadığı onurla hayata veda etti. Kaybımız ani ve beklenmedikti, ancak Sam'in kanserden kurtulmuş olması bizim için bir teselli oldu.”

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Usta oyuncunun ailesi Sam Neill’ın ölümü ve cenazesiyle ilgili daha fazla ayrıntının daha sonra verileceğini söyledikten sonra “Aile adına, bu ölçülemez kayıpla başa çıkarken mahremiyetlerine saygı göstermenizi rica ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Sam Neill, 1947'de Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde, İngiliz bir anne ve İngiliz ordusunda görev yapan Yeni Zelandalı bir babanın çocuğu olarak Nigel John Dermot Neill adıyla dünyaya geldi. Neill ailesi 1954'te Yeni Zelanda'ya taşındı. 12 yaşındayken Sam adını aldı çünkü okulunda birkaç Nigel vardı: “Sam olarak dünyada daha kolay hareket ettiğimi fark ettim. Nigel çoğu durumda garip bir isim. Düşünün, Nigel Neill adında bir film oyuncusu olmak.”

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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon Sam Neill'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Ülkede neredeyse hiç film endüstrisi yokken başladı. Elli yılı aşkın bir süre boyunca Yeni Zelanda hikayelerini dünyaya taşıdı ve yetenekleri film endüstrimizin bugün olduğu gibi en büyük kültürel ihracatlarımızdan biri haline gelmesine yardımcı oldu. Eserleri hepimizden çok sonra da izlenecek ve sevilecek.” yıldız oyuncu için ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de sosyal medya platformu X'te yazdığı mesajda oyuncuya saygılarını sundu: “Sam Neill, çok sevilen birçok Avustralya hikayesinde rol aldı ve Avustralyalıların kalbinde özel bir yer edindi. Esprili ve kuru, düşünceli ve az konuşan Sam, her performansına güç veren aynı haysiyet, mizah ve inançla hastalıkla mücadele etti. Çok yas tutulacak ve uzun süre hatırlanacak. Huzur içinde yatsın.”

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Televizyonda üstlendiği ufak rollerin ardından Sam Neill ilk olarak 1977 yapımı Sleeping Dogs filminde rol aldı; bu film ABD'de gösterime giren ilk Yeni Zelanda filmiydi. Bundan kısa bir süre sonra, My Brilliant Career (1979) filminde başrolü kaptı; Omen III'te (1981) şeytanın oğlunu canlandırdı; Andrzej Żuławski'nin kült filmi Possession'da (1981) yer aldı; 1988 yapımı biyografik film Evil Angels'da (A Cry in the Dark olarak da bilinir), Meryl Streep'in karşısında Lindy Chamberlain'in kocası Michael rolünde ve The Hunt for Red October'da (1990) oynadı. Ivanhoe'daki (1982) rolü, Neill'i İsveç'te büyük bir isim haline getirdi ve film 40 yıldır her yılbaşı günü televizyonda yayınlanıyor.

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Neill, 1993 yılında iki performansıyla uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı: Jane Campion'ın Oscar ödüllü filmi The Piano'da Yeni Zelanda yerleşimcisi Alisdair Stewart rolü ve Steven Spielberg'in Jurassic Park'ında, başlangıçta Harrison Ford'a teklif edilen Dr. Alan Grant rolü. Neill, Jurassic Park III ve Jurassic World Dominion filmlerinde de Alan Grant rolünü tekrar canlandırdı.

Sam Neill, unutulmaz romantik baş roller ve karizmatik kötü adamlar oynayarak kendine çok saygın bir kariyer inşa etti. 50 yıl boyunca 150'den fazla filmde rol aldı; bunlar arasında Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish ve Peter Rabbit yer alıyor. Bir dönem adı Roger Moore'un yerine James Bond rolünü üstlenecek adaylar arasında anılıyordu.

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Kansere yakalandığını iki sene sakladıktan sonra açıklayan, bu süreçte doktorlar ona yaşama şansının az olduğunu söyleyince oturup kalan vaktinde anılarını bir kitap haline getirmeye başlayan Sam Neill dört yıllık mücadelenin ardından sağlığına kavuştuğunu haziran ayında açıklamıştı.

2022’den itibaren kemoterapi ve diğer bilinen tüm kanser tedavilerini deneyen usta aktör durumu düzelmeyince doktorların son çare olarak baktığı ve kurtulacağının garantisini vermediği yeni bir deneysel tedaviye başladıktan sonra iyileşmişti.

Sam Neill tam anlamıyla bir mucize yaşadığını ve bu tedaviyle kanseri yendiğini, yapılan son tarama testlerinde vücudunda kanserden hiç iz kalmadığını haziran ayının başında açıklamış, sinemaya geri dönmek istediğini hayranlarına duyurmuştu.