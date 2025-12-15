×
Sinema dünyası şokta… Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü! Oğlu şüpheli sıfatıyla sorgulanıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 08:11

Hollywood’un en tanınmış ve başarılı yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Rob Reiner ve eşi Los Angeles'taki evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Haber sinema dünyasında büyük bir şoka neden oldu.

Yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ve eşi Michele, birkaç saat önce Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu.

Polis yetkilileri olayın detaylarını henüz kamuoyuyla paylaşmazken Rob Reiner ve eşi Michele’in bıçaklanarak öldürüldükleri iddia edildi.

Gelen haberlere göre bu çifte cinayetle ilgili olarak “bir aile üyesi” polis tarafından sorgulanıyor.

Henüz kesinleşmiş bir bilgi olmamasına rağmen basına konuşan çeşitli kaynaklar, katilin çiftin oğlu Nick Reiner olduğunu söylüyor.

Nick Reiner daha önce uyuşturucu bağımlılığıyla uzun süredir mücadele ettiğini ve dönem dönem evsiz kaldığını kamuoyuna açıklamıştı.

Nick Reiner'ın cinayeti ne sebeple işlediği ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Los Angeles İtfaiyesi, ABD saatiyle pazar saat 15:30'da bir tıbbi yardım talebi çağrısıyla gittikleri evde 78 yaşında bir erkek ve 68 yaşında bir kadının ölü bulunduğunu söyledi.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan Yüzbaşı Mike Bland, Soygun ve Cinayet Birimi dedektiflerinin Reiner'in evinde "açık bir cinayet" soruşturması yürüttüğünü söyledi.

Los Angeles polisi, şehrin batı yakasındaki birçok ünlünün yaşadığı lüks Brentwood semtindeki evde ölü bulunan kişilerin kimliklerini henüz doğrulamadı ancak öldürülen kişilerin ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele olduğu açıklandı.

Reiner, Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olarak tanınıyordu ve çalışmaları arasında "This is Spinal Tap", "A Few Good Men", "When Harry Met Sally" ve "The Princess Bride" gibi 1980'ler ve 90'ların en unutulmaz filmlerinden bazıları yer alıyor.

Komedi efsanesi Carl Reiner'ın oğlu olan Rob Reiner, 1989'dan beri fotoğrafçı Michele Singer Reiner ile evli. İkili, "When Harry Met Sally" filmini yönetirken tanıştı ve üç çocukları vardı.

Reiner daha önce 1971'den 1981'e kadar oyuncu ve yönetmen Penny Marshall ile evliydi. Marshall'ın kızı Tracy Reiner'ı evlat edinmişti. Carl Reiner 2020'de 98 yaşında, Marshall ise 2018'de vefat etti.

