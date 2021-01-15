Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: “Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim.”



Oyuncu, astroloji konusunda da hiçbir fikri olmadığını ve anlamadığını da belirtti: “Kendimi İkizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada Yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış.”