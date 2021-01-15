Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum
Oyuncu Sinem Ünsal, İbrahim Selim’in sunuculuğunu üstlendiği ve Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu.
Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: “Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim.”
Oyuncu, astroloji konusunda da hiçbir fikri olmadığını ve anlamadığını da belirtti: “Kendimi İkizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada Yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış.”
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