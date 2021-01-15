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Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

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Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum
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Oyuncu Sinem Ünsal, İbrahim Selim’in sunuculuğunu üstlendiği ve Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu.

Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: “Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim.”

Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

Oyuncu, astroloji konusunda da hiçbir fikri olmadığını ve anlamadığını da belirtti: “Kendimi İkizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada Yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış.”

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