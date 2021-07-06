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Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Sinem Ünsal - Hazal Türesan: Hem dost hem de komşuyuz

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Sinem Ünsal - Hazal Türesan: Hem dost hem de komşuyuz

Mucize Doktor dizisinde birlikte rol alan ve sıkı dost olan Sinem Ünsal ile Hazal Türesan, Re Touch Mag dergisine konuk oldu.

Hem yakın arkadaş hem de komşu olduklarını söyleyen ikili neredeyse tüm aktiviteleri birlikte yaptıklarını belirtti. Aşkla ilgili soruya da yanıt veren oyunculardan Sinem Ünsal “Aşk eğer birbirinin hayatını katletmeden ortak bir dünya kurup, birbirini kendinden öne koymadan sevmek, saymaksa biz çok fena âşık olmuşuz” dedi.

Sinem Ünsal - Hazal Türesan: Hem dost hem de komşuyuz

Hazal Türesan ise aşkın çok güçlü bir duygu olduğunu vurguladı: “O kadar güçlü ki. Sizi çelişkilerle dolu, biraz korkutucu ve büyüleyici güzellikte bir ormana çekiyor. Ve ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe hiç görmediğiniz renklerle kendinizi de keşfetmeye başlıyorsunuz. Beni soracak olursanız ben ormanın derinliklerine girmeye başladım sanırım. (Gülüyor)”

Sinem Ünsal - Hazal Türesan: Hem dost hem de komşuyuz

Sinem Ünsal ile Hazal Türesan derginin çekimleri için birlikte objektif karşısına geçti ve birbirinden iddialı pozlar verdi.

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