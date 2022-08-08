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Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı! Dizi aşkı gerçek oldu...

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#Sinem Ünsal#Halit Özgür Sarı#Gizli Saklı
Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:22

Güzel oyuncu Sinem Ünsal, gönlünü rol arkadaşı Halit Özgür Sarı’ya kaptırdı. İlişkilerini gizlilik içinde yürüten çift, tatil için Belgrad’a gitti.

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Bir dizi aşkı daha gerçek oldu... “Gizli Saklı” dizisinde başrolleri paylaşan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, aşk yaşamaya başladı. Öğrendim ki; bir süre önce dikkatli hayranlarının gözünden kaçmayan yakınlaşma, doğruymuş. Hatta çiftin şu sıralar Belgrad’da tatil yaptığını da öğrendim.

Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...

Sinem Ünsal’ın kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç’la birlikte olduğu biliniyordu. Çiftin 4 yıllık ilişkisi temmuz ayında sona ermişti. Ünsal, geçtiğimiz günlerde dizisinin final yaptığını ilan etmiş ve Halit Özgür Sarı ile fotoğraflarını paylaşarak hem rol arkadaşına hem de dizi ekibine teşekkür etmişti.
Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...


Dizi sona ermiş olabilir ama aşk yeni başlıyor demek ki... Ben de çifte buradan mutluluklar diliyorum.

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Meğer erkekmiş!
İlk bebeklerini kucaklarını almaya hazırlanan Dila Tarkan-Dağhan Doğruer çifti, kızları olacağını düşünerek Amerika’dan 7 bavul bebek eşyası satın aldı. Ancak 5’inci ayda bebeğin erkek olduğunun anlaşmasıyla çift hayatlarının en tatlı şoklarından birini yaşadı! Ellerinde 7 bavul kız bebek eşyasıyla kalan çift, eşyaların bir kısmını bebeği olan yakınlarına verdi, kalanı ise ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...


Minik bebeklerinin sürpriziyle hem yıllarca anlatacakları komik bir anıları oldu hem de eşyaları bağışlayarak hayırlara vesile oldular. Çiftin kız ya da erkek herhangi bir beklentileri olmadığını, tek düşündükleri şeyin bebeklerine sağlıkla kavuşmak olduğunu öğrendim. Ben de bu temenniye yürekten katılıyorum.

Kafam Leyla
Burak Kut’la doktor eşi Cansen Yeni Kut’un ilişkileri gıptayla izleniyor. 2011 yılında nikâh masasına oturan çift, kızları Aden’le mutluluklarını taçlandırmıştı.

Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...


Cansen Yeni Kut, önceki gün Bodrum tatillerinden bir fotoğraf paylaşarak, altına Burak Kut’un geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni şarkısı “Kafam Leyla”ya atıfta bulunarak, “Seninle kafam hep Leyla” yazdı. Çiftin bu tatlı fotoğraflarına beğeni ve nazar boncuğu emojisi yağdı.

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Londra’yı komşu kapısı yaptı
Best FM Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Hattat, eşi Bige Hattat ve kızlarıyla birlikte Londra’yı komşu kapısı yaptı.

Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...

İkiz kızlarını kıramayan Hattat, İngiltere’de düzenlenen neredeyse tüm etkinliklere katılıyor. Aile, “Yaz Saati Festivali”ne katılmış ve Elton John ve Pearl Jam konserlerini izleme şansı bulmuştu. Hattat Ailesi, bu ay yapılacak “Notting Hill Karnavalı” için tekrar Londra’ya gitti. 3 gün sürecek karnaval, Avrupa’daki en büyük, dünyada ise Rio Karnavalı’ndan sonraki en büyük Karayip karnavalı olarak geçiyor. Hattatlar da bu eğlencede Afrika ve Karayip müziklerini dinleme şansını bulacak.

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Tatil modası
Duman Hukuk Bürosu’nun sahibi avukat Cem Duman, yoğun işlerine tatil molası verdi. Ünlü ağır ceza avukatıyla Yalıkavak’ta karşılaştım.

Sinem Ünsal gönlünü Halit Özgür Sarıya kaptırdı Dizi aşkı gerçek oldu...


Cem Bey, tatil için geldiğini söylerken, işlerden de çok fazla uzaklaşamadığını belirterek “Çok sevdiğim dostlarımın açılışına katıldım, şimdi dönüyorum. İşlerim nedeniyle Ankara-Bodrum arasında mekik dokuyorum” dedi.

 

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#Sinem Ünsal#Halit Özgür Sarı#Gizli Saklı

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