Sinem Ünsal: Bavulumu toplayıp geldim

“Hep oyuncu olmak istiyordum. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra bavulumu toplayıp İstanbul’a geldim. Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Ders ücretlerini karşılamak için bir yayınevinde editör asistanı olarak çalışıyordum. ‘Çoban Yıldızı’ dizisinden gelen teklifle kariyerim başlamış oldu.”