MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinem Ünsal: Bavulumu toplayıp geldim
GeriMagazin Sinem Ünsal: Bavulumu toplayıp geldim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sinem Ünsal: Bavulumu toplayıp geldim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Ünsal: Bavulumu toplayıp geldim
Abone Olgoogle-news

Sinem Ünsal, oyunculuk macerasının nasıl başladığını TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında yayınlanan “Senaryo Sohbetleri”nde anlattı:

“Hep oyuncu olmak istiyordum. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra bavulumu toplayıp İstanbul’a geldim. Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Ders ücretlerini karşılamak için bir yayınevinde editör asistanı olarak çalışıyordum. ‘Çoban Yıldızı’ dizisinden gelen teklifle kariyerim başlamış oldu.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle