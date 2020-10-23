Sinem Umaş neden cezaevine girdi?

'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen ve Semra kaynananın gelin adayı olarak tanınan Sinem Umaş, cezaevine girdi.

Çok üzgün, kızgın ve yorgun olduğunu söyleyen Sinem Umaş, “Bu videoyu yayınladıysak eğer hakkımda çıkan zorlama hapis cezası için teslim olmuştur. “ sözleriyle cezaevine gireceğini duyurdu. Yayınladığı 8 dakikalık videoda duygusal anlar yaşayan Sinem Umaş, sürekli evinin drone ile gözetlendiğini belirtti.

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında yayınlanan "Gelinim Olur Musun" yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş, Kaynana Semra ile yaşadığı tartışmalarla o yıllarda en çok konuşulan isimlerden biriydi. Sinem Umaş, uzun yıllar sonra İşte Benim Stilim'de ortaya çıkmıştı.