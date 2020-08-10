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Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Sinem Kobal'dan örnek davranış!

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Sinem Kobal'dan örnek davranış!
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Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için kala takipçilerinden yardım istedi. Örnek bir davranışa imza atan Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

"14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."

Sinem Kobaldan örnek davranış

 

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