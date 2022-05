Haberin Devamı

İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk poz… 2'inci kez kız annesi olmak için gün sayan Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflara yorum yağdı.

TÜRKAN ŞORAY



Annemiz hep bizimlesin... Anneler Günü'nüz kutlu olsun.

OKAN KURT



Annelik en çok sana yakıştı….

Sabah saat 8 gibi hastaneye giriş yaptık , uzandın yatağa korkmuyordun ve çok heyecanlıydık. Dakikalar geçtikçe heyecan artıyordu , unutmuyorum anestezi doktorumuz geç kalmıştı ve en sonunda ameliyathaneye girdin , yanına geldiğimide sen çoktan bayılmıştın. Ameliyathaneden korkmuştum, seni öyle görünce bide …Yanı başında oturdum bekledim seni ve kızımızı. Fevzi hoca “hazır mısın?” dedi, elim ayağım boşaldı… Ve Hira doğdu , simsiyah saçları vardı , senden ayrıldığı an yanınızdaydım . Çığlık atana kadar çok korktum , ağladım. Allahıma şükürler olsun o ilk nefesi nasip etti kızımıza. Ülkü hocam onu sarıp sarmalayıp kucağıma verdi Babişkoyu. Koşarak yeni doğan ünitesine gittim dedesine teslim edip. 2 kat aşağı sana geri koştum, halen ameliyat sürüyor dediler, kapıda bekledim… 45 dkk sonra ameliyattan çıktı dediler , beni çağırmışsın. Yanına geldim buz gibi bir yerde seni ayıltmaya çalışıyorlardı, çok üşümüştün, gözlerinin yuvası göz yaşlarıyla dolmuştu. Hafif uyanır gibi oldun ve beni gördün ve bana sordun.. “ kızım güzel mi ?” Çok güzel dedim , bir melek doğurdun dedim ama tatmin olmadın, git kızımın resmini çek getir bana dedin, koştum resimlerini çektim getirdim. Tek gözle bakabildin, diğer gözünü açamıyordun. Her resimde ağlaman daha da artıyordu. Seni ısıttıktan sonra odaya getirdim, sonra o muhteşem ana gelmişti sıra, Anne ve kızın buluşması. Yeni doğan ünitesinden Hirayı alıp sana getirdim, ve bu resim o an çekildi. O mucizevi buluşma , birbirinizi ilk kokladığınız an , Rabbim sizi hiçbir zaman ayırmasın. Anneler günün kutlu olsun Aşkım ❤️❤️❤️

EZO SUNAL



Bugün içimden bu fotoğrafı paylaşmak geldi… Annemle gülümsediğimiz makyajlı süslü bir fotoğraf yerine :) (onu da yine yaparız tabii 💃🏻) Sanırım bu fotoğraf benim yazacağım her kelimeden çok daha güzel anlatıyor her şeyi…

ÖZGE ULUSOY



Ne yazsam az... İyi ki... Doğurmuş, doğurmamış, yüreğinde şefkat, merhamet olan ve canlıların tümüne bu duygularla yaklaşabilen tüm insanların Anneler Günü kutlu olsun. Annesinden uzak olan herkesin kalplerinden öperim.

DENİZ SEKİ



Başta kokusunda huzur bulduğum canım annem olmak üzere, tüm annelerin, anne olmak isteyen herkesin bu özel gününü kutlarım.

KENAN DOĞULU



Mutlak sevgim, dostum, dert ortağım, canım annem, Serpil'im... Hayatın içinde benimle, hayallerimle, endişelerimle ve mutluluğumla bir olup dünyamı daima sevgi, saygı, anlayış ve neşe dolu kalbinle aydınlattığın için teşekkür ederim. Bugünün özelinde de herhangi bir canlıyı bağrına basarak ona annelik eden, bir çiçekten kediye kucağını açan, anne olmuş olmamış, sevgisi anne gibi koşulsuz, şefkat dolu ve sonsuz olan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun.

ATA DEMİRER



Anacım benim önce senin sonra tüm annelerin ellerinden öperim ❤️🙏