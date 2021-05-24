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Haber Giriş: 24.05.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti!

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti!

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile meslektaşı olan eşi Sinem Kobal, 2020 Ekim ayında ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Bir bebek bezi firması Lalin’in reklamlarda oynaması için bir milyon TL teklif etti. Çift bu teklifi geri çevirdi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekimde kızları Lalin’i kucağına almıştı. 8 aylık olan Lalin’e daha şimdiden annesiyle birlikte oynaması için reklam teklifleri gelmeye başladı.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir bebek bezi firması Sinem Kobal ve Lalin’in reklamlarda oynaması için bir milyon TL teklif etti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TLyi reddetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu teklifi geri çevirdi. İddiaya göre, Sinem Kobal yakınlarına “Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lalin bunun için henüz çok küçük” dedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TLyi reddetti

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