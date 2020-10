Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal doğum yaptı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu gündemde yer alıyor. Sevilen isimlerin dün gece kızları Lalin dünyaya geldi. 14 Ağustos 1987 tarihinde dünyaya gelen Sinem Kobal oynadığı Selena karakteri ile hafızalara kazınmıştı. 18 Haziran 1974 yılında dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu ise Ezel, Deli Yürek, Acı Hayat gibi sevilen diziler iler akıllarda yer etti. İşte sevilen isimler hakkında merak edilenler...

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991–1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti.

İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraber İstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

Sinem Kobal’ın Dormen Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.

2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı’nın kadrosunda, Sinem Kobal’ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal’a Jetix Çocuk Ödülleri’nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Dadı’nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü’ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı.

2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDB listelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.

Genç oyuncunun 2006–2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, popülaritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena’da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güven ile beraber kamera karşısına geçti.

Sinem Kobal, 2010 senesi yaz ayında Kanal D’de başlayan daha sonra Star TV’de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010 tarihinde ise Romantik Komedi filminde “Didem” karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolünü sürdürdü.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde bitirdi.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

"Deli Yürek" adlı dizide canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle yıldızı parladı. "Alacakaranlık" adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. "Yazı Tura" adlı filmde rol almış ve "Acı Hayat" dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

2008 yılında "Kabadayı" adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında "Ejder Kapanı" adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol, 2009'da başlayan "Ezel" dizisinde Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrolü paylaşmıştır.

2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı "Uzun Hikaye" adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012 de başlayan "Karadayı" adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinde rol aldı.

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk görevini üstlendi. Alef dizisinde rol aldı.