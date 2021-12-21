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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin aylar sonra yeniden görüntülendi

#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlunun kızları Lalin aylar sonra yeniden görüntülendi

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin aylar sonra yeniden görüntülendi. Anneanne Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal'ın küçüklük fotoğrafı ile torunu Lalin'in fotoğrafını Instagram'da paylaşarak benzerliklerine dikkat çekmişti.

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Beş yıl önce hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin 1,5 yaşında. Babasının ‘Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor’ dediği; annesinin ise “Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor” dediği Lalin bebek aylar sonra yeniden görüntülendi.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlunun kızları Lalin aylar sonra yeniden görüntülendi

KİME BENZİYOR

Lalin’in kime benzediği konusunda konuşan Kenan İmirzalıoğlu, “Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem’e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor”  ifadelerini kullanmıştı. 

Fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal ise “Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip” açıklamasında bulunmuştu.

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin

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