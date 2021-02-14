Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz

'SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ‘Sevgililer Günü’ne özel aşk kareleri... Kobal, daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BENDE DURUM BUDUR

Hakan Altun'dan Sevgililer Günü mesajı:

Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk fallarında, 2021’de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların “Sevgililer Günü”nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum.

ŞÜKRAN OVALI



Kocaman bir iyi kisin hayatımda ...Her koşulda, her şartta, beraber gülmekten vazgeçmedik... Bu konuda ki inadımız ömrümüze yayılsın... İyi ki eşim, iyi ki yol arkadaşım, iyi ki kızımın babasısın... Hep aşkla huzurla ...Seni çok çok çok ama çooook seviyorum Aşkım 🧿🤍