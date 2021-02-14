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Haber Giriş: 14.02.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz

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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz
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Ünlü simalar sosyal medya hesaplarından eşleri ya da sevgililerine ‘Sevgililer Günü’ mesajı yayınlamak için birbirleriyle adeta yarışıyor...

'SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ‘Sevgililer Günü’ne özel aşk kareleri...  Kobal, daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BENDE DURUM BUDUR
Hakan Altun'dan Sevgililer Günü mesajı:

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz
Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk fallarında, 2021’de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların “Sevgililer Günü”nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum.

ŞÜKRAN OVALI

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz

Kocaman bir iyi kisin hayatımda ...Her koşulda, her şartta, beraber gülmekten vazgeçmedik... Bu konuda ki inadımız ömrümüze yayılsın... İyi ki eşim, iyi ki yol arkadaşım, iyi ki kızımın babasısın... Hep aşkla huzurla ...Seni çok çok çok ama çooook seviyorum Aşkım 🧿🤍

 

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