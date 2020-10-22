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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü
OYUNCU Sinem Kobal, anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal dün gece doğum yaparak kızını kucağına aldı.
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor. Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.
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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın romantik gecesiSarp Akkaya, basketbol açında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğüne Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Gece boyunca birbirlerinden ayrılmayan ikili danstaki bütün hünerlerini sergiledi. Elindeki mendil ile halayın başını çeken Kenan İmirzalıoğlu performansı ile tam not aldı.
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