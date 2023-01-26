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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü: Babasının kopyası

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin İmirzalıoğlu
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kızları Lalin büyüdü: Babasının kopyası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:34

Sekiz ay önce ikinci kızı Leyla’yı kucağına alan Sinem Kobal, Etiler’de objektife takıldı. Uzun bir aradan sonra gece eğlencesinde görüntülenen ünlü oyuncu, “Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı. Kenan evde, ben arkadaşlarımla bir araya geldim” dedi.

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KIZLARLA İLGİLENİYORUM

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı dünyaya gelen Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra gece eğlencesinde görüntülendi. Etiler’de bir mekânda aralarında Edis, Cemre Kemer ve Gülşen Aybaba’nın da olduğu dostlarıyla eğlenen ünlü oyuncu, “Çocuklar Kenan Bey’e mi emanet?” sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: “Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı. Bizim kızlar peş peşe geldi. Onlar ile ilgileniyorum. Arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Onun işi vardı ama şimdi evde.”

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kızları Lalin büyüdü: Babasının kopyası

EKRANLARI ÖZLEDİM

Sinem Kobal, yakında ekranlara dönmek istediğini de dile getirdi. Ünlü oyuncu “Ekranlara ne zaman döneceksiniz” sorusuna “Leyla henüz 8 aylık olacak. Zamanı gelince döneceğim, özledim ben de. Doğru zamanda doğru projeye karar vermek istiyorum” yanıtını verdi.

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Babasının kopyası

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin önceki gün annesiyle birlikte gittiği oyun grubunda görüntülendi. Magazin Jokeri adlı Instagram hesabında fotoğrafı paylaşılan 3 yaşındaki Lalin’in babası İmirzalıoğlu’na benzerliği dikkat çekti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kızları Lalin büyüdü: Babasının kopyası

2011'den beri

Sinem Kobal, Etiler’deki mekânda yakın dostları olan şarkıcı Edis, Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer ve klip yönetmeni Gülşen Aybaba ile buluştu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kızları Lalin büyüdü: Babasının kopyası

Edis geceden kareleri Instagram hesabının hikâye bölümünde “2011’den beri” notuyla yükledi.

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin İmirzalıoğlu

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