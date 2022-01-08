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Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: 'Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın'

#Sinead O'connor#Shane O'connor#Shuhada' Davitt
Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, hayatının en büyük acılarından biriyle yüzleşti. Henüz 17 yaşındaki oğlu hayata veda etti.

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İKİ GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU
O'Connor'ın,bir süredir kayıp olan 17 yaşındaki oğlu Shane O'Connor'ın  hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Shane'in iki gün önce kaybolduğu polise rapor edilmişti.

Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

'DÜNYA MÜCADELESİNİ SONLANDIRMAYA KARAR VERDİ'
55 yaşındaki şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sinead O'Connor paylaşımında "oğlunun, dünya mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" belirtti. Ardından da "kimsenin onu örnek almaması gerektiğini" yazdı. Bu durum, Shane O'Connor'ın kendi canına kıymış olabileceği yorumlarına neden oldu.

Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

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'BEBEĞİM BENİM, SENİ ÇOK SEVİYORUM'
Sinead O'Connor, Twitter sayfasında şunları yazdı: "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." Polis, Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

POLİS, HAYATINDAN ENDİŞE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Sinead O'Connor'ın dört çocuğundan biri olan Shane O'Connor, perşembe gününden bu yana kayıptı. İrlanda polisinin verdiği bilgiye göre Shane, son olarak Güney Dublin'de Tallaght'ta görülmüştü. Polis, cuma günü yaptığı açıklamada da gencin hayatından endişe edildiğini açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

'SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR' DİYE YAZMIŞTI
Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu. 2018 yılında Müslüman olduktan sonra adını Shuhada' Davitt olarak değiştiren O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme." O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.

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Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

'HİÇBİR SINIR BİZİ AYIRAMAZ'
O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımını "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" mesajıyla tamamladı.

Gerçek adı Sinéad Marie Bernadette O'Connor olan İrlandalı şarkıcı, 2018 yılında dinini değiştirerek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu. Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.

 

Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın


GENÇ YAŞTA MÜZİĞE YÖNELDİ
Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşımıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

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ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ
1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir trafik kazasında yitirdi.

Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

GRAMMY ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ
Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı. 1990 yılında söz yazarının Prince olduğu ve zirveye çıkmasına yol açan şarkı olan "Nothing Compares 2 U" adlı şarkıyı yaptı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor, politik kimliğini sanatıyla birlikte önplana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izledi. 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.

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Ünlü şarkıcı Sinead OConnor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın

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#Sinead O'connor#Shane O'connor#Shuhada' Davitt

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