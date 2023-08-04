Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak: Ailesi olasılıkları değerlendiriyor

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Bir süre önce İrlanda'dan taşınarak yerleştiği Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının otopsisi tamamlandı.

Otopsi raporu ve O'Connor'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Fakat şarkıcının naaşı ailesine teslim edildi. Ailenin de ünlü şarkıcıyı önümüzdeki haftanın sonuna kadar son yolculuğuna uğurlaması bekleniyor.



Southork Adli Tıp Kurumu yetkilisi John Thompson, The Irish Times'a verdiği demeçte Sinead O'Connor'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin tamamlandığını ve cenazenin aileye teslim edildiğini belirtti.



Yetkililer, otopsi raporunun tamamlanıp açıklanmasının biraz daha zaman alacağını ifade etti.

Resmi yetkililerin ilk anda yaptığı açıklamaya göre Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli bulunmamıştı. Fakat son yapılan yazılı açıklamada eğer soruşturma açılması gerekirse bunun da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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Bu arada İrlanda basınına göre 2018 yılında Müslüman olan ve adını da Shuhada Sadaqat olarak değiştiren şarkıcının ailesi de İslami geleneklere uygun bir cenaze töreni için olasılıkları değerlendiriyor.Sinead O'Connor, 2018 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla Katolik Hristiyanlıktan ayrılıp İslam dinini seçtiğini duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı"Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. Bu her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam dinine götürüyor" mesajına yer vermişti.



Sinead O'Connor, Mülsüman olduğunu duyurduktan sonra bir keresinde de ezan okuduğu bir videoyu sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Ezanı kendi tarzında ve Arapça olarak yorumlayan şarkıcı "Belki bazı kelimeleri doğru telaffuz edememiş olabilirim. Ama benim yorumum bu" diye belirtmişi.



Öte yandan geçtiğimiz hafta da İrlanda İslam Kültür Merkezi'nin yetkilisi Ali Selim, O'Connor'ın ailesine İslami cenaze töreni konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklarını söylemişti.

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Ünlü şarkıcının son nefesini verdiği Londra'daki evinin komşuları da onun İslam dinini seçtiği için ne kadar gurur duyduğunu anlattı.

O'Connor'ın ünlü bir şarkıcı olduğundan haberi olmayan komşuları onun hakkında "Samimi ve İslam dinini seçtiği için gururlu bir kadın" diye konuştu.



Komşuları aynı zamanda Sinead O'Connor'ın inancı konusunda tutkulu olduğunu da anlattı.

OĞLUNDAN 18 AY SONRA HAYATA VEDA ETTİ

Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla bir neslin hafızasına kazınan ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, geçtiğimiz 26 Temmuz günü Londra'daki evinde hayatını kaybetti.



Bundan 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybeden O'Connor, hayata veda etti O'Connor 56 yaşındaydı.

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Sinead O'Connor'ın ruh sağlığı ile ilgili olarak yaşadığı sorunların ardından yaşamını kaybettiği belirtildi.



Sineod O'Connor'ın ölümü müzik dünyası için kötü bir sürpriz oldu. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı.

Son Twitter paylaşımında da bu yönde bir mesaja yer vermişti O'Connor.

BÜYÜK ACISINI BÖYLE İFADE ETTİ

Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla bir neslin hafızasına kazınan ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, geçtiğimiz 26 Temmuz günü Londra'daki evinde hayatını kaybetti.



Bundan 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybeden O'Connor, hayata veda etti O'Connor 56 yaşındaydı.



Sinead O'Connor'ın ruh sağlığı ile ilgili olarak yaşadığı sorunların ardından yaşamını kaybettiği belirtildi.



Sineod O'Connor'ın ölümü müzik dünyası için kötü bir sürpriz oldu. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı. Son Twitter paylaşımında da bu yönde bir mesaja yer vermişti O'Connor.

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Ünlü şarkıcı, tedavi gördüğü hastaneden kaçan, polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan olun Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği o paylaşımında " O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.

O'Connor o paylaşımında gencecik yaşında kaybettiği oğluyla iki ayrı parçada bir ruh gibi olduklarını belirtti. Sonra da "O beni koşulsuz seven tek canlıydı" diye ekledi.

Şarkıcı, oğlu artık yanında olmadığı için ölüm ile yeniden doğuş arasında kaybolmuş hissettiğini de satırlarına eklemişti.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Sinead O'Connor'ın ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi.

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Açıklamada ünlü şarkıcının ailesi ve arkadaşlarının yıkılmış durumda olduğ ve özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ettikleri belirtildi.

DÖRT TANE ÇOCUĞU VARDI

Sinead O'Connor ilk evliliğini 1987 ile 1991 arasında John Reynolds ile yaptı. Ardından 2001 ile 2004 arasında Nicholas Sommerland ile evlendi ve boşandı. Steve Cooney ile 2010 yılında yaptığı son evliliği ise sadece bir yıl sürdü. Ünlü şarkıcının 17 yaşında ölen Shane Lunny dışında Jak, Roisin ve Yeshua adında dört tane çocuğu vardı.