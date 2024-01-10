Eski sevgilisi konuştu: Bu kadar büyük acı ona fazla geldi... Meğer kırık bir kalp insanı ölüme bile götürürmüş

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Bu haber önce akıllara ünlü şarkıcının hayatına kendi elleriyle son verdiği olasılığını getirdi. Ya da bazı kötü alışkanlıklarının kurbanı olduğunu düşündürdü. Çünkü kendisi hayata veda etmeden 18 ay önce en küçük oğlu kendi canına kıymıştı.

Ama öte yandan da O'Connor'ın gelecekle ilgili albüm, turne ve hatta sinema filmi planları olduğunu bilen yakınları onun canına kıyabileceğine inanmıyordu.

Sonunda dün resmi otorite Sinead O'Connor'ın ölüm nedenini açıkladı. Bu açıklamaya göre ünlü şarkıcı, doğal nedenlerden hayata veda etmişti.

Yani ortada uyuşturucu ya da canına kıyma gibi bir durum yoktu. Bu şekilde de Sinear O'Connor'ın ölümüyle ilgili resmi soruşturma da tamamlanmış oldu.

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'DEMEK Kİ KIRIK BİR KALP İNSANI ÖLDÜREBİLİYORMUŞ'

Bu açıklamanın ardından O'Connor'ın eski sevgilisi, ünlü şarkıcının gerçekten de "kırık kalbi yüzünden" hayata veda ettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

O'Connor ile bir süre romantik bir ilişki yaşayan Dermot Hayes, The Irish Sun gazetesine yaptığı açıklamada, resmi ölüm raporuna gönderme yaparak "Buradan bakarak kırık bir kalbin gerçekten bir hastalık belirtisi olduğunu ve hatta ölüme bile yol açabileceğini tahmin edersiniz" dedi.

Eski sevgilisi Hayes, yine de bu durumun O'Connor'ın ölümünü daha az acı verici hale getirmediğini sözlerine ekledi. Onun anlattığına göre O'Connor'ın kalbindeki bu derin acıya neden olan, küçük oğlu Shane'nin henüz 17 yaşındayken kendi isteğiyle bu dünyaya veda etmesiydi.





'BENİ KOŞULSUZ SEVEN TEK KİŞİYDİ'

Hayes'in de hatırlattığı korkunç olay Sinead O'Connor'ın hayata veda etmesinden 18 ay önce yaşandı.

Ünlü şarkıcının en küçük oğlu Shane, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. O sırada ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden oğlunun kayıp olduğunu belirtip herkesken yardım istedi.

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Fakat kısa bir süre sonra Shane'n cansız bedeni bulundu. Genç çocuğun kendi canına kıydığı anlaşıldı. İşte bu Sinead O'Connor'ın hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirdi.

Oğlunun ölümünden sonra bir türlü toparlanamadı O'Connor. Hatta ölümünden önce yaptığı son sosyal medya paylaşımında onun bir fotoğrafına yer verip "yaşayan bir ölüye dönüştüğünü" belirtti.

Ardından da Shane'i "O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı. İki yarıda tek bir ruhtuk. Beni koşulsuz seven tek kişi oydu" diye yazmıştı. Ünlü şarkıcı Shane'in ölümünden sonra kaybolduğunu da satırlarına eklemişti.

FİLM PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Sinead O'Connor yakınlarının belirttiğine göre hayatını sona ermeden önce kendisini heyecanlandıran bir film projesi üzerinde çalışıyordu.

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2021 yılında yayınlanan Rememberings ardlı otobiyografisinden yola çıkılarak çekilecek bir filmdi bu.

Ünlü yıldızın çalkantılı çocukluk ve gençlik yıllarını perdeye yansıtması planlanan film için kendisini canlandıracak oyuncuların kim olacağı hakkında da bazı fikirleri vardı O'Connor'ın.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak O'Connor'ın bu proje için çok heyecanlı olduğunu ve kafasında birçok fikir bulunduğunu söylemişti.

Hatta yakınlarına göre ünlü şarkıcı bu şekilde evlat acısını da biraz olsun hafifletebilecekti. Fakat ölümüyle bu hayali de yarım kaldı.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU: Sinead O'Connor'ın ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi.





ÖLÜMÜNDEN 18 AY ÖNCE OĞLUNU KAYBETTİ

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, 2021 yılının ocak ayında hayatının en büyük acılarından biriyle yüzleşti. Henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybetti.

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Şarkıcı, acı olayın duyulmasından sadece iki gün önce oğlu Shane'in kayıp olduğunu duyurmuştu. Polisin hayatından endişe ettiği Shane'in cansız bedeni iki gün sonra bulundu.

Sinead O'Connor acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Şarkıcı oğlunun, dünya mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" belirtti. Ardından da "kimsenin onu örnek almaması gerektiğini" yazdı.

Sinead O'Connor, Twitter sayfasında şunları yazdı: "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." Polis, Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

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BÜTÜN ÇABALARI SONUZSUZ KALDI

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.

O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."

O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.