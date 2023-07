Ünlü şarkıcının çocuklarına vasiyeti: Bir gün anneniz aniden ölürse ilk iş olarak bunu yapın!

Haberin Devamı

Öte yandan olayın bir de başka bir boyutu var. Artık hayatta olmayan bu ünlüler, mirasçılarının yanı sıra albümleri yayınlayan şirketler için de kazanç kapısıdır.

Tabii kimi zaman belki o müzisyen yaşasaydı kimsenin duymasını istemediği, çok da içine sinmeyen bazı çalışmaları da o albümlerde yer alır.

Ama görünüşe göre bazı müzisyenler bu durumdan yani kendileri hayata veda ettikten sonra albümlerinin çıkarılmasından ve müzik yapımcıları tarafından "para makinesi" olarak görülmekten hiç hoşnut değil.

ÇOCUKLARINA HER ZAMAN HATIRLATMIŞ

İşte bunlardan biri de geçtiğimiz gün 56 yaşında beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Sinead O'Connor.

Sanatçı, bu konuya o kadar önem veriyordu ki ölümünden iki yıl önce yaptığı bir röportajda anlattıkları bir kez daha akıllara geldi.

2021 yılında People dergisine verdiği röportajda O'Connor, kendi ölümünden sonra yapmaları gerekenler hakkında çocuklarına önemli bir talimat verdiğini söylemişti.

Dört çocuğundan birini geçen yıl kaybeden O'Connor'ın geride kalan üç çocuğu büyük olasılıkla annelerinin bu talimatlarının takipçisi olacak.

'EĞER BİR GÜN ANNENİZ ANİDEN ÖLÜRSE...'

Sinead O'Connor kendi ölümünden sonra sahip olduğu gelirin ve şarkılarının korunmasını istiyordu. Bu yüzden de daha küçücük yaşlarından itibaren çocuklarına kendi ölümünden sonrası için tek bir şeyi söylüyordu.

Ünlü şarkıcı, 2021'de People'a verdiği röportajda"Bakın, bir sanatçı öldüğünde, yaşarken olduğundan çok daha değerli bir hale gelir" deyip Tupac Shakur'un ölümünden sonra ne kadar çok albümünün çıktığını hatırlatmıştı.

O'Connor'ın söylediğine göre Shakur'un genç yaşında uğradığı saldırı sonucu hayata veda etmesinden sonra yaşarken çıkarmadığı kadar çok albümü yayınlandı.

İşte bunu bildiği için de çocuklarını daha çok küçük yaşlarındayken bu konuda bilinçlendirmeye çalıştığını anlatmıştı röportajında.

Anlattığına göre Sinead O'Connor çocuklarına şöyle söylüyordu hep: " Eğer anneniz yarın ölürse 911'i (acil yardım) aramadan önce muhasebeciyi arayın ki, onun benim gelirimi koruduğundan ve müzik yapımcılarının benim albümlerimi çıkarmasını önlediğinden emin olun."

Sinead O'Connor ünlü meslektaşları öldükten sonra sıra sıra albümleri yayınlanmaya başladığında bu konuda daha fazla düşündüğünü söylemişti.

O'Connor o söyleşide olayın bir başka boyutuna da değinmişti: "Biz müzisyenlerin bazı şarkıları vardır. Onlardan utanırız ve kimsenin duymasını istemeyiz."

Bu sözlerin ardından bir müzisyenin ölümünden sonra onun kaydettiği her şarkının yayınlanmasının parasal getirisi olduğuna değinmişti ünlü şarkıcı.

Sözün bu noktasında müzik dünyasının bir başka ünlüsü, Prince'in ölümünden sonra devasa kayıt koleksiyonunun yapımcı şirketler tarafından nasıl kullanıldığını hatırlatmıştı.

O'Connor, kendisine ün kazandıran Nothing Compares 2 U adlı şarkıyı da yazan Prince'in 2016'daki ölümünden sonra onun albümlerini yayınlayanların kazandığı paraya dikkat çekmişti.

GERİDE ÜÇ ÇOCUĞU KALDI

Sinead O'Connor önceki gün 56 yaşında hayata veda ettiğinde geride üç tane çocuğu kaldı. Birisi, müzik yapımcısı John Reynolds le evliliğinden dünyaya gelen 1987 doğumlu Jake Reynolds.

İrlandalı gazeteci John Waters ile evliliğinden doğan 27 yaşındaki tek kızı Brigidine Waters ve Frank Bonadio ile evliliğinden doğan Yeshua Bonaida.

O'Connor'ın müzisyen Donal Lunny iel birlikteliğinde doğan en küçük oğlu Shane ise geçen yıl 17 yaşında canına kıymıştı.

ŞARKIYI, ASIL SAHİBİ BU KADAR MEŞHUR EDEMEMİŞTİ

Madem yukarıda değindik, milyonlarca kişinin hafızasına Sinead O'Connor'ın yorumuyla yerleşen Nothing Compares 2 U adlı şarkının öyküsünü de bir hatırlayalım.

Şarkının hikayesi aslında, müzik dünyasının bir başka efsanesi Prince ile başlıyor. En çok Purple Rain şarkısıyla hatırlanan Prince, o ünlü Nothing Compares 2 U adlı şarkının sözlerini kaleme alan kişi. 1984 yılında sözlerini yazdığı ve bestelediği bu şarkıya bir yıl sonra çıkan The Family adlı albümde yer verdi Prince.

1990 yılında çıkan I Do Not Want What I Haven't Got adlı ikinci stüdyo albümünde Sinead O'Connor bu şarkıyı kendi tarzıyla yorumladı. Ve onun yorumuyla şarkı kelimenin tam anlamıyla "patladı."

Öyle ki başka şarkılar seslendirmiş olmasına rağmen milyonlarca kişi için bu şarkı, yaratıcısı Prince ile değil O'Connor ile özdeşleşti.

Bir başka ilginç ayrıntı daha. Prince şarkıyı yazdı ve sonra bir albümünde de yer verdi. Ama Sinead O'Connor'ın yorumuyla ünlü olana kadar yıllar boyunca bir daha hiç söylemedi.

Sonra 1993 yılında yani şarkının O'Connor'ın yorumuyla dünya çapında tanınmasından sonra bir albümünde yer verdi.

CENAZE TÖRENİN NASIL OLACAĞI MERAK KONUSU

Bu arada Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni henüz net olarak açıklanmadı. Yetkililer yapılan otopsinin sonucunun birkaç hafta sonra açıklanacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcının ölümünden sonra netleşmeyen başka bir ayrıntı daha var. O da son yolculuğuna nasıl uğurlanacağı.

Bilindiği gibi O'Connor, 2018 yılında İslam dinini seçip Müslüman olmuştu. Her ne kadar bütün dünya onu Sinead O'Connor olarak tanıyorsa da bu kararın ardından adını da Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.

Şimdi en çok merak edilen konuların başında ünlü şarkıcının son yolculuğuna nasıl uğurlanacağı var.

Müslüman olduğu için İslami bir törenle toprağa verilmesi gerektiğini düşünen birçok kişi var. Bunlardan biri de Dublin İslami Kültür Merkezi'nin yetkilisi Dr. Ali Selim.

O'Connor'ın ailes ile henüz iletişime geçmediğini belirtse de Selim, ünlü şarkıcının İslami cenaze prosedürlerine göre toprağa verilmesi konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.