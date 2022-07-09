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Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu... Müge Anlı soyadını değiştirdi!

#Müge Anlı#Şinasi Yüzbaşıoğlu#Sunucu
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu... Müge Anlı soyadını değiştirdi

Sunucu Müge Anlı, programının canlı yayınında evleneceğini açıklamıştı. 25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Anlı, sosyal medya hesabında soyadını değiştirdi.

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Müge Anlı kendi adını taşıyan programının canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Haberi, sezon finali öncesi veren Anlı şunları söyledi:

Müge Anlı, evleneceğini canlı yayında böyle duyurmuştu:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Gözden Kaçmasın

Müstakbel damadınızın adı: Şinasi Yüzbaşıoğlu'Müstakbel damadınızın adı: Şinasi Yüzbaşıoğlu'Haberi görüntüle

"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

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Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim. "

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu... Müge Anlı soyadını değiştirdi

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

SADE NİKAH

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah ile hayatlarını birleştirdi.

SOYADI DEĞİŞTİ

Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü sunucu, nikahtan 2 hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu... Müge Anlı soyadını değiştirdi

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