Sinan Ulutürk kimdir, kaç yaşında? Sinan Ulutürk ve eşi Leyla Süleymanova hakkında bilgiler

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1994 doğumlu olan Sinan Ulutürk üç kez dünya şampiyonluğu yaşayan Halis Avşar tarafından yetiştirilmiş boksördür. Boks sporunda bir çok defa derece sahibi olan Sinan Ulutürk Kickboks K1’de uluslararası şampiyonluk yaşamıştır. Olimpiyat elemelerinde ise finale kadar yükselmiştir. Yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte, aslen Kars’lıdır.

Milli boksör Sinan Ulutürk ile kendisinden 9 yaş büyük olan, Azerbaycan Televizyonu’nun eski spikeri ve pilates eğitmeni Leyla Süleymanova 25 Mayıs 2015’te evlendi. Çift 2018 yılında anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme boşanmalarına karar verdi ancak karar kesinleşmeden önce boşanmaktan vazgeçtiler.



Leyla Süleymanova, 2021 yılında boksör eşi Sinan Ulutürk’ün kendisine şiddet uyguladığını ve kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek yeniden boşanma davası açtı.