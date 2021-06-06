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Haber Giriş: 06.06.2021 - 07:05 | Son Güncelleme:

Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

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Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

2016 yılında Dolunay Soysert’le evliliğini bitiren Sinan Tuzcu bir kez daha nikâh masasına oturdu.

Ünlü oyuncu rol aldığı “Son Yaz” dizisinin sezon finalini yapmasının ardından 1.5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde evlendi.

Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

Çiftin nikâh törenine Tuzcu’nun “Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı. 

Yalıda nikah

İş insanı Murat Gezer önceki akşam koleksiyoner Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evlendi. Çift, Nazlı Çarmıklı’nın ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

Nazlı Çarmıklı Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyerken, Murat Gezer Tom Ford marka bir smokin tercih etti.

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