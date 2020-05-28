Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor, dua edin

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

"Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması" diyen sinan Özen, bir de video yayınladı...

NEVA CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYOR

"Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

"Bu açıklamayı, kızımızın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz."

"Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."