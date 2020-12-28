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Haber Giriş: 28.12.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede!
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Son dönemlerde Türklerin en gözde tatil bölgesi Meksika’nın Tulum şehri yeni yıl tatili nedeniyle iyice renklendi. Tulum, vukuatlarıyla tanıdığımız ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’i de ağırlıyor.

Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz’ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik’in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu.

Çetin, 239 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

Bu dosyada halen Yargıtay’ın kararı bekleniyor.

Artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit’te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.

Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Tulumda eğlencede

Yasakların kalkmasıyla yurtdışına çıkan Rüzgar Çetin soluğu ilk önce Miami’de alırken, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın son dönemlerdeki en popüler turizm bölgesi Tulum’a geçmiş.

Yakın dostu Önder Bekensir ve Serhat Demiral ile birlikte Tulum’da eğlenirken görüntülenen Çetin, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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