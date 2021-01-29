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Magazin
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Sinan Albayrak: Düşerken falan çekmeyin beni

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Sinan Albayrak: Düşerken falan çekmeyin beni
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Sinan Albayrak yağışlı havada elektrikli scooter Martı’ya bindi. Islak yollarda sadece 100 metre ilerleyebildi!

BU HALDE NASIL TANIDINIZ!
Sinan Albayrak önceki gün Levent’teydi. Kovboy şapkası ve yüzünü kapatan kırmızı maskesiyle objektife yansıyan oyuncu, elektrikli scooter Martı’ya binmeye hazırlanırken görüntülendiğini fark edince şaşırdı. Muhabirlere “Bu halde beni nasıl tanıdınız?” diye soran Albayrak, yola çıkmadan önce soruları yanıtladı.

Sinan Albayrak: Düşerken falan çekmeyin beni


YOLCULUK KISA SÜRDÜ
Pandemi nedeniyle projelerini askıya aldığını söyleyen Sinan Albayrak, “Kadir Doğulu’yla bir film çektik ama ne zaman yayınlanacağı belli değil. Bir arkadaşımla da belgesel işine girdim, yapımcılık yapıyorum” dedi. Yağmurlu havaya rağmen ulaşım aracı olarak Martı’yı tercih eden Albayrak, “Düşerken falan çekmeyin beni!” diye espri yaptı. El sallayarak uzaklaşan oyuncu, sadece 100 metre ilerleyebildi, ardından yoluna yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.

Sinan Albayrak: Düşerken falan çekmeyin beni

Sinan Albayrak: Düşerken falan çekmeyin beni

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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