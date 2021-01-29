Sinan Albayrak: Düşerken falan çekmeyin beni

BU HALDE NASIL TANIDINIZ!

Sinan Albayrak önceki gün Levent’teydi. Kovboy şapkası ve yüzünü kapatan kırmızı maskesiyle objektife yansıyan oyuncu, elektrikli scooter Martı’ya binmeye hazırlanırken görüntülendiğini fark edince şaşırdı. Muhabirlere “Bu halde beni nasıl tanıdınız?” diye soran Albayrak, yola çıkmadan önce soruları yanıtladı.





YOLCULUK KISA SÜRDÜ

Pandemi nedeniyle projelerini askıya aldığını söyleyen Sinan Albayrak, “Kadir Doğulu’yla bir film çektik ama ne zaman yayınlanacağı belli değil. Bir arkadaşımla da belgesel işine girdim, yapımcılık yapıyorum” dedi. Yağmurlu havaya rağmen ulaşım aracı olarak Martı’yı tercih eden Albayrak, “Düşerken falan çekmeyin beni!” diye espri yaptı. El sallayarak uzaklaşan oyuncu, sadece 100 metre ilerleyebildi, ardından yoluna yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.



