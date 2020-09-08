MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt
GeriMagazin Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt
Abone Olgoogle-news

Gülşen ile Edis “Nirvana” adlı yeni çalışmasını yayınlamış, Sinan Akçıl’dan da şarkıya “Beğenmedim” yorumu gelmişti. Konuyla ilgili Gülşen’in “Herkes, her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ozan Çolakoğlu yaptıysa sorgulamak bana bile düşmez” sözlerine karşılık Akçıl’dan da yanıt gecikmedi.

Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki, hiç gaza getiremiyorlar seni, o yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık. Eurovision dahil, Nilüfer, Ajda albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil, iyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle