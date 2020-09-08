Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

“Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki, hiç gaza getiremiyorlar seni, o yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık. Eurovision dahil, Nilüfer, Ajda albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil, iyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa.”