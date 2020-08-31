Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen’i kızdıracak sözler: Nirvana’yı beğenmedim
Sinan Akçıl, Edis ve Gülşen’in düet şarkısı “Nirvana”yı beğenmediğini söyledi.
Sinan Akçıl önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te düzenlenen happy hour’da sahneye çıktı. “Son yaz konserim” dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, popçulara taş attı: “Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz ‘benim’ diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler.” Akçıl, “Edis’le Gülşen’in şarkısını nasıl buldunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biraz karışık geldi bana. Gülşen’i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle